به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در آغاز اجرای طرح آزادی زندانیان غیر عمد، طی سخنانی، گفت: خدا را شکر که در هفته بسیج توانستیم این کار خدا پسندانه و کریمانه را انجام دهیم. اکنون آزادی ۸۳۷ زندانی انجام می‌شود و طی ۲ روز آینده این رقم به ۱۰۰۰ نفر از عزیزان و هموطنان خواهد رسید.

وی گفت: این کار خیر توسط خیرین و با پیگیری و کمک بسیج حقوقدانان و سازمان زندان‌های کشور و مسئولین قوه قضائیه و دادگستری‌ها انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: برای ما مسائل مالی و رقم‌ها و اعداد مهم نیست، مهم توجه به کرامت انسان است. وقتی یک عزیزی از هم وطنان به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلاتی شده باید به او کمک کرد.

سردار سلیمانی تاکید کرد: این کار از گذشته در دستور نیروهای مردمی و بسیج بوده است. بسیج در عرض هیچ دستگاهی نیست ولی در طول و امتداد تمام دستگاه‌ها است.

وی افزود: البته ما باید به محاکم و قوه قضاییه کمک کنیم که ورودی زندان‌ها کم بشود و آگاه سازی مردم و پیشگیری از جرم انجام شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در توضیح پیامدهای مثبت این کار، گفت: با این کار نیرو وارد چرخه اشتغال می‌شود و مسیر زندگی با امید به جلو می‌رود و کانون زندگی گرم می‌شود.