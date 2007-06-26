به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"ریچارد لوگار" طی یک سخنرانی در سنای آمریکا تصریح کرد:" از نظر من ، هزینه ها و خطرات طی کردن مسیر کنونی بیشتر از منافع بالقوه ای است که ممکن است به دست آید."

وی افزود:" اصرار بیش از حد برای استراتژی افزایش نیروها تطبیقهای سیاست را که شانس بهتری در حمایت از منافع مهم ما در درازمدت دارند، به تاخیر می اندازد ."

این ارزیابی غیرمعمول از طرف یک جمهوریخواه نشان دهنده یک انتقاد سیاسی از جرج بوش است و یک اقدام تعجب آور به شمار می آید، زیرا اکثر جمهوریخواهان گفته اند که تا ماه سپتامبر و دیدن کارامد بودن استراتژی بوش در عراق منتظر می مانند.

تنها تعداد کمی از جمهویخواهان خواستار تغییر مسیر کشورشان در مسئله عراق شده اند و یا با دموکرات ها برای تعیین یک تاریخ قطعی همراه شده اند.

" اندی فیشر" سخنگوی لوگار هم گفت : این سناتور می خواسته نگرانی خود را پیش از آنکه بوش استراتژی خود را برای عراق در ماه سپتامبر بازنگری کند، به شکلی علنی ابراز کند.

از سوی دیگر ، روزنامه لس آنجلس تایمز روز گذشته گزارش داد: مشاوران رئیس جمهور آمریکا به شدت در تلاش هستند تا در ماههای آینده طرح جدیدی را برای عراق آماده کنند که از نکات مهم این طرح تلاش برای پایان دادن به جنگ این کشور است.

این روزنامه آمریکایی نوشت : بوش ومشاوران ارشد او می دانند که دیگر قادر به ادامه جنگ عراق نیستند؛ از همین رو رایزنی های زیادی میان دولت و قانونگذاران آمریکایی انجام شده تا راه حلی مناسب برای پایان دادن به جنگ عراق پیدا شود ؛ هر چند جمهوریخواهان حاضر در دولت آمریکا حاضر به مشورت با دموکرات های حاضر در کنگره درباره این موضوع نیستند، اما افرادی چون "رابرت گیتس" وزیر دفاع و "زلمای خلیل زاد" نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد به شدت در تلاش هستند تا با اطلاع از نقطه نظرهای اعضای کنگره، راه حل کم تنشی را برای پایان بحران عراق و رهایی آمریکا از آن ارائه کنند.