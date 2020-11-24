استفاده از ظرفیت های مسجد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی استانداری قم با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه فرهنگ بویژه در بحث اقامه نماز گفت: فرهنگ اقامه نماز نیاز به یک بازاندیشی و تفکر دارد بخصوص در بحث ترویج اقامه نماز اول وقت و جماعت در جامعه باید تلاش ویژه ای شود.

استاندار قم کارکردهای مختلف مساجد را مورد توجه قرار داد و گفت: مسجد کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد و باید برای ارتقا جایگاه مساجد گام‌های مؤثر برداشته شود.

وی افزود: با وجود انواع بحران‌های اخلاقی اما مناسک دینی کمترین آسیب را دیده‌اند؛ ولی باید برای حفظ و اعتلای فرهنگی و سایر ابعاد دینی در جامعه تلاش مضاعف کرد.

سرمست با اشاره به اینکه پاکیزگی و نظافت در اسلام مورد تاکید است افزود: در زمینه نظافت و رعایت نکات بهداشتی در مساجد و نمازخانه‌های بین راهی باید اقدامات نظارتی به صورت جدی انجام شود.