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۴ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۸

استاندار قم تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های مسجد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی

استفاده از ظرفیت های مسجد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی

قم- استاندار قم کارکردهای مختلف مساجد را مورد توجه قرار داد و گفت: مسجد کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد و باید برای اعتلای جایگاه مساجد گام‌های مؤثر برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی استانداری قم با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه فرهنگ بویژه در بحث اقامه نماز گفت: فرهنگ اقامه نماز نیاز به یک بازاندیشی و تفکر دارد بخصوص در بحث ترویج اقامه نماز اول وقت و جماعت در جامعه باید تلاش ویژه ای شود.

استاندار قم کارکردهای مختلف مساجد را مورد توجه قرار داد و گفت: مسجد کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد و باید برای ارتقا جایگاه مساجد گام‌های مؤثر برداشته شود.

وی افزود: با وجود انواع بحران‌های اخلاقی اما مناسک دینی کمترین آسیب را دیده‌اند؛ ولی باید برای حفظ و اعتلای فرهنگی و سایر ابعاد دینی در جامعه تلاش مضاعف کرد.

سرمست با اشاره به اینکه پاکیزگی و نظافت در اسلام مورد تاکید است افزود: در زمینه نظافت و رعایت نکات بهداشتی در مساجد و نمازخانه‌های بین راهی باید اقدامات نظارتی به صورت جدی انجام شود.

کد مطلب 5079847

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