نقش تعامل مثبت والدین با کودکان در تربیت صحیح آنها

بهگزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصیر عابدینی عصر سهشنبه در دومین نشست آنلاین «کودک و رفتار سالم» به نکاتی درباره راه و روش تربیت درست کودکان اشاره کرد و گفت: باید مبانی ایجاد کنندهِ رفتار سالم در کودک را به خوبی شناخت و محکم کرد و باید بدانیم دوران طلایی برای ایجاد این رفتار سالم سه سال نخست زندگی کودک است.
روانشناس بالینی مسائل کودک و نوجوان با بیان اینکه هر انسانی روزی نقش پدر یا مادر را تجربه خواهد کرد، گفت: در این سه سال دو دوره نوزادی تا یک سالگی یک سالگی تا سه سالگی مورد توجه است.
وی ششماه نخست از دوران طلایی را در تربیت کودک بسیار مهم دانست و افزود: در شکلگیری طرحواره ذهنی کودک محیط و مادر مؤثر است و در صورت رفع نشدن نیازها، یک تصویر در ذهن کودک شکل میگیرد که «من خواستنی نیستم».
عابدینی درباره اثرات برطرف نشدن نیاز عاطفی کودکانی در دوران طلایی گفت: این کودکان نیاز دیگران را به نیاز خودشان ترجیح میدهند و اختلالی به نام مهر طلبی یعنی «مرا باید بخواهید» در رفتارشان شکل میگیرد.
وی «دلبستگی ایمن» یعنی ابراز دوست داشتن کودک را راهکار درمان این اختلال بیان کرد و افزود: برای شکلگیری دلبستگی ایمن اولاً باید مادر همیشه در دسترس باشد، یعنی در سه سال اول فقط خودش کودک را در اختیار دارد و دوماً نیازهای کودک را به خوبی بشناسد.
این روانشناس بالینی با مهم دانستن نیاز ارتباطی کودک بر تأمین آن تاکید کرد و گفت: در این صورت طرحواره ذهنی کودک مثبت و دیگر احساساتی همچون؛ من بیارزش هستم، من خواستنی نیستم، دنیا جای خطرناکی است یا مادرم بد است به او فشار نمیآورند.
وی نقش والدین در خوشبختی فرزندان را امری مهم دانست و گفت: مادر باید مانند آینه تصویر را بازتاب و انعکاس دهد و دنیا را با زاویه دید کودک ببیند. اگر کودک ذوق میکند، مادر هم ذوق کند و اگر گریه میکند، مادر نباید بیخیال باشد یا مثلاً وقتی کودک در بازار گریه میکند، نباید بگوییم گوییم کودک چقدر بدخلق است، بلکه باید بازار را از دید کودک بنگریم.
عابدینی به مهمترین نیاز کودکان یعنی تعامل مثبت اشاره کرد و گفت: تعامل مثبت با انجام سه کار به دست میآید؛ اول اینکه محبت فیزیکی مثل در آغوش گرفتن فرزند را فراموش نکنیم، گام دوم محبت کلامی و استفاده والدین از جملات عاطفی در ارتباط با کودکان است و گام سوم این است که در زمانهای طلایی مانند زمان بازی کردن که به کودک خوش میگذرد، مطالب تربیتی خود را به او ارائه دهیم.
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