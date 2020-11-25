۵۷ پروژه شاخص در ۴۰ روستای زنجان انجام شده است

فرشاد پیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حوزه عمران و زیر ساخت از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون هم اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی اظهار کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۵۷ پروژه شاخص و تاثیر گذار در ۴۰ روستای استان توسط قرار گاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان اجرا شده است.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، گفت: برای اجرای این عملیات ۱۰ میلیارد تومان هزینه و به بهره برداری رسیده است.

پیری تاکید کرد: برای یکی از روستاهای خدابنده که فاقد هر گونه آب شرب سالم بود با همت اهالی و شرکت آب و فاضلاب طراحی و اجرای تامین قنات به طول ۲۵ متر انجام شد و هزار ۷۰۰ متر مخزن انجام شده است.

وی افزود: این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، ابراز داشت: مرمت ولایروبی قنات، مرمت منبع آب و تعویض وتعمیر شبکه توزیع، بهسازی چشمه مرمت مخزن، احداث منبع آب وخط انتقال و حفر چاه و تجهیز از عمده فعالیت‌های این مجموعه است.

پیری گفت: امسال نیز قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با کمک دستگاه‌های اجرایی، خیرین واهالی روستاها، طرح آبرسانی به برخی روستاهای مورد نظر را عملیاتی خواهد کرد.