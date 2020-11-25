به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین صدیقه ربیعی در نشست هم اندیشی با بانوان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که به منظور بررسی راهکارهای مشارکت در مقابله با سوانح ترافیکی برگزار شد اظهار کرد: زنان به طور ذاتی همواره روش‌های ایمن‌تر و کم‌خطرتری را برای زندگی انتخاب کرده و به سبک زندگی سالم توجه بیشتری نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه مشارکت بانوان منجر به توانمندسازی جامعه در برابر سوانح می‌شود افزود: نمونه‌های موفق زیادی از مشارکت بانوان در موارد و مسائل مختلف وجود دارد که تأثیر مهم آنها را در روند تصمیم گیری و بهبود کیفیت زندگی سالم نشان می‌دهد.

مدیرکل امور زنان و خانواده اضافه کرد: سوانح و حوادث بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها از بیشترین دلایل مرگ در کشور و استان قزوین هستند که ۷۵ درصد آنها به دلیل خطاهای انسانی اتفاق می‌افتد.

ربیعی با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از تصادفات از نظر روحی برای زنان سخت‌تر از مردان است گفت: همه این مسائل ضرورت و اهمیت فرهنگسازی، آموزش و حساس سازی جامعه را نسبت به اهمیت موضوع سوانح ترافیکی نشان می‌دهد و زنان به علت نقش‌های متعدد در خانواده و جامعه و ارتباط نزدیک‌تر با کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین گروه‌ها برای ترغیب و جلب مشارکت جامعه هستند.

وی در ادامه همچنین به موضوع جلب مشارکت سمن‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با وجود اهمیت حضور تشکل‌های مردمی در بهبود امور و روند سیاستگذاری ها، کشور ما هنوز به سمت تشکل سازی نرفته و ما در این حوزه ضعف‌های اساسی داریم.

این مسئول بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی، مهاد کودک و آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در بهبود رفتارهای ترافیکی نیز تاکید کرد و گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال‌های اخیر به وظیفه خود در اصلاح وضعیت راه‌ها و نقاط پر تصادف تا حد زیادی عمل کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از تصادفات نه به خاطر جاده‌ها بلکه در خطای انسانی است باید با همکاری نهادهای متولی فرهنگ و آموزش در این زمینه گام‌های اساسی برداشت.

مدیرکل امور زنان و خانواده، ورود وزارت راه و شهرسازی به این موضوع و تشکیل پویش زنان علیه سوانح ترافیکی را که مبتنی بر آموزش و فرهنگسازی است قابل تقدیر دانست و افزود: اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آمادگی امضای تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را در این حوزه دارد و از طرح‌ها و ابتکارات این اداره کل در زمینه آموزش و فرهنگ سازی در بین بانوان استقبال می‌کند.