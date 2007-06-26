براساس احکام مهندس علی آبادی ، علی فتح ا... زاده خویی ، منصور پورحیدری ، خسرو دانشجو ، محمد سعید نفریه و حمیدرضا علیان برای 2 سال به سمت هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران منصوب شدند.

در حکم مهندس علی آبادی از اعضای هیئت مدیره جدید استقلال تهران خواسته شده است با بهره گیری از تجربه پیشکسوتان ، امکانات و فرصتهای موجود و تکیه بر انبوه هواداران علاقمند باشگاه با اتخاذ سیاست های کاربردی در زمینه توسعه فعالیت های باشگاه در رشته های مختلف ، ارتقای مسایل فرهنگی ، ایجاد نظام مالی خود کفا ، پشتوانه سازی و استعداد یابی و استفاده از خبرگان و متخصصان و تشکیل جلسات مستمر، این باشگاه صاحب نام و قدرتمند آسیا را به جایگاه واقعی خود رهنمون سازند .

در ترکیب هیات مدیره جدید استقلال از علی فتح ا...زاده به عنوان یک مدیر باسابقه ورزشی که سابقه مدیریت در استقلال را نیز دارد و همچنین منصور پورحیدری از پیشکسوتان و مربیان سابق استقلال ، خسرو دانشجو عضو شورای شهر تهران به عنوان یک مدیر اجتماعی شهری و محمد سعید نفریه یک مدیر فنی عمرانی و حمیدرضا علیان مشاور وزیر صنایع و قائم مقام شرکت خودروسازی پارس خودرو به عنوان یک مدیر صنعتی استفاده شده است .

نخستین جلسه اعضائ هیئت مدیره باشگاه استقلال شب گذشته در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد ودر پایان علی فتح الله زاده به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب شد. همچنین در این جلسه خسرو دانشجو به عنوان رئیس هیئت مدیره وهاشم ساعدی به عنوان سخنگوی باشگاه استقلال منصوب شدند.