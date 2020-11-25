محمود رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم خراسان‌جنوبی در طرح پاییزه فروش کتاب بیش از ۲۲۰ میلیون تومان کتاب خریداری کردند.

معاون امور فرهنگی و رسانه فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در مدت اجرای طرح پاییزه فروش کتاب ۶ هزار و ۲۶۶ جلد کتاب توسط ۱۲ کتابفروشی عضو این طرح به فروش رسید.

رمضانی با اشاره به اینکه میزان فروش کتاب در این طرح نسبت به طرح پاییزه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، ادامه‌داد: فروش بالغ بر یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال در طرح تابستانه کتاب خراسان‌جنوبی به فروش رفت.

وی گفت: در طرح‌های فروش کتاب معمولاً بعد از دو- سه ماه طلب کتاب فروشی‌ها تصفیه می‌شود و از طرح‌های قبلی، کتاب‌فروشی‌ها طلبی ندارند.

معاون فرهنگی و امور رسانه فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در طرح پاییزه فروش کتاب مردم خراسان‌جنوبی بیشتر کتاب‌های عمومی خریداری کردند که امیدواریم به افزایش سرانه مطالعه در شب‌های قرنطینه کرونایی کمک کند.

معاون فرهنگی و امور رسانه فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با بیان اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح‌های فروش کتاب در فصول مختلف سال ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از کتابفروشی‌های استان و همچنین رونق بازار نشر است، یادآور شد: در طرح پاییزه کتاب سقف مجاز خرید برای هر علاقمند به کتاب تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود.