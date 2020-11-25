سرهنگ مرتضی عمومهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مدیریت توزیع محصولات خانگی و خرد در اصفهان اظهار داشت: این مرکز با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی در هفته بسیج راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت توزیع محصولات خانگی و خرد با عنوان یاس از مجموعه راسته بازار است، ابراز داشت: این فروشگاه قرار است از تولید سه هزار قلم کالا در ۱۱ استان کشور پشتیبانی کند.

معاون هماهنگی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه از زمان پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بسیجیان و دیگر اقشار تولیدات انجام شده در برخی موارد استانداردهای لازم را نداشت، اضافه کرد: بر این اساس ساماندهی این امر و استانداردسازی محصولات تولیدی توسط این افراد را در دستور کار قرار داده و این مرکز را راه‌اندازی کردیم.

وی ادامه داد: آموزش برای تولید محصولات استاندارد نیز از دیگر اقدامات در دستور کار در مرکز مدیریت توزیع محصولات خانگی و خرد در اصفهان است.

سرهنگ عمومهدی با بیان اینکه این مجموعه توسط خود مردم اداره خواهد شد و ما قصد تصدی گری نداریم، اضافه کرد: در نظر داریم در این مجموعه ارتباطات شبکه‌ای برای عرضه محصولات خرد و خانگی را ایجاد کنیم.

تثبیت ۲ هزار شغل در اصفهان

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی مرکز مدیریت توزیع محصولات خرد و خانگی در استان اصفهان دو هزار شغل در استان اصفهان تثبیت خواهد شد، اضافه کرد: ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در این مرکز بسیار زیاد است.

معاون هماهنگی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع تولیداتی خانگی و صنایع دستی در این مرکز در دستور کار است، ادامه داد: در حال حاضر توزیع این محصولات داخلی است و بنای صادرات به دیگر کشورها را نداریم.