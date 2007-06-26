به گزارش خبرنگار مهر، 21 خرداد ماه گذشته 57 اقتصاددان که بیشتر آنها به احزاب دوم خردادی گرایش دارند، نامه‌ای انتقادی از برنامه‌های اقتصادی دولت به رئیس جمهوری نوشتند و بلافاصله روی این موضوع اقدام رسانه‌ای صورت گرفت.

محتوای این نامه نشان می دهد صرف نظر از اینکه بخشی از انتقادات به برنامه‌های اقتصادی دولت وارد بوده و قابل بررسی کارشناسی است، اما بیشتر انتقادات صورت گرفته به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مربوط می‌شود و دولت‌های گذشته نیز با این مشکلات مواجه بودند.

به هرحال، اگر هدف از نوشتن نامه در یک فضای انتقادی، دلسوزانه و از سر دغدغه بوده باشد، قابل تقدیر است و شاید به همین خاطر است که رئیس جمهوری نیز برای گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با اقتصاددانان منتقد دولت اعلام آمادگی کرده است.

استقبال از دیدار با رئیس جمهوری

فرشاد مومنی یکی از سرشناس‌ترین منتقدان برنامه‌های اقتصادی دولت نهم که نام او نیز در میان 57 اقتصاددان نویسنده نامه به رئیس جمهوری دیده می‌شود، از گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با رئیس جمهوری استقبال کرد.

فرشاد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای انجام گفتگوی " صریح ، صمیمی و مستقیم" با نویسندگان نامه گفت: این اقدام نشان می دهد که به تدریج در دولت بلوغ فکری و سیاسی ظاهر می شود، زیرا با اندیشه و مسالمت با این موضوع برخورد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه من سخنگوی اقتصاددانان نیستم و نظر خود را مطرح می کنم، اظهارداشت: ما از این مطلبی که مطرح شده یعنی گفتگو با اقتصاددانان اگر صحت داشته باشد، استقبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما مطالب خود را خیلی شفاف و صریح مطرح کردیم، خاطرنشان کرد: چقدر خوب است قبل از برگزاری چنین جلسه ای، دولت و یا نمایندگان آن پاسخ های مکتوب و روشن به گزارش مکتوب ما بدهند تا مبنای مشخصی برای صحبت و گفتگو وجود داشته باشد.

خبرنگار مهر پرسید مگر اقتصاددانان منتقد دولت نامه خود را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند که این نهاد نیز پاسخ مکتوب به این نامه بدهد؟ مومنی پاسخ داد: " آنها نیز می توانند نامه را به صورت غیر مستقیم به رسانه ها ارائه کنند."

روز گذشته شورای اطلاع رسانی دولت گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت نهم در بخش‌های کشاورزی و دام، مسکن، نفت و انرژی، نظام بانکی، بودجه، سهام عدالت، بازرگانی، جذب سرمایه گذاری، بازار کار، بنگاه‌های زودبازده و بخش عمرانی را منتشر کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در عین حال تصریح کرد: حتی اگر یک نهاد رسمی نیز این کار را انجام دهد و یک پاسخ رسمی ارائه کند، کار خوبی تلقی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نفس گفتگو ارزشمند و مفید است و در کل این گفتگو به نفع کشور خواهد بود.

دارای منافع مثبت برای اقتصاد کشور

همچنین علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" میان رئیس جمهوری و منتقدان را دارای منافع مثبتی برای مردم و اقتصاد کشور دانست.

علی قنبری یکی دیگر از امضاء کنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی به رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با رئیس جمهوری را مثبت تلقی کرد و گفت: نوشتن نامه در یک فضای انتقادی، دلسوزانه و از سر دغدغه صورت گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: زمانی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را به رئیس جمهوری اعلام کردیم، انتظار است تا یک فضای مثبت و صمیمانه برای اینکه حرف اساتید دانشگاه، دلسوزان انقلاب و نظام و مردم شنیده و راهکاری برای آن تمهید و اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه مطرح کردن مسائل و مشکلات در حضور رئیس جمهوری حرکت مثبتی است، افزود: در صورتی که برخورد صادقانه ای با مسائل شود، این اقدام یعنی گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" میان رئیس جمهوری و نویسیندگان نامه می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

قنبری ادامه داد: اگر مسائل با صمیمیت و صریح بیان شود ، می تواند منافع مثبتی را برای مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

اقتصاددانان خوشحال شدند

در همین حال، احمد میدری یکی دیگر از 57 اقتصاددان منتقدی که به رئیس جمهوری درباره مسایل اقتصادی نامه نوشته‌اند، گفت: نویسندگان این نامه از پیام رئیس جمهوری مبنی بر گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با منتقدان درباره مسایل اقتصادی خوشحال شدند.

احمد میدری در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال امضاء کنندگان و طراحان نامه به رئیس جمهوری برای گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با وی خبر داد و گفت: این گفتگو برای کشور بسیار مفید خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه نقد سیاست‌ها همواره برای جامعه مفید است، افزود: ضرورت یک جامعه مدرن امروزی نقد است و در سنت اسلامی نیز امر به معروف همان مصداق عبارت نقد است.

وی با اعلام اینکه نویسندگان نامه مذکور از پیام رئیس جمهوری مبنی بر گفتگوی " صریح، صمیمی و مستقیم" خوشحال شدند، اظهارداشت: نویسندگان نامه از اینکه نشستی با رئیس جمهوری داشته باشند و مسائل را به طور صریح بیان کنند، استقبال می کنند.

پسندیده نیست

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و یکی دیگر از امضاء کنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای انجام گفتگوی " صریح ، صمیمی و مستقیم" با نویسندگان نامه گفت: اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای گفتگو با افراد منتقد عملکرد او و یا افرادی که سیاست های اقتصادی دولت را مطلوب وضعیت اقتصادی کشور نمی دانند، امر مبارک و محترمی است.

سعید شیرکوند با تاکید براینکه " به لحاظ روش اجرایی مشخص نیست که منظور دفتر رئیس جمهوری چیست؟" تصریح کرد: مشخص نیست که آیا خود رئیس جمهوری این مناظره و گفتگو را با یکی از اقتصاد دانان انجام خواهد داد یا اینکه از سوی رئیس جمهوری افرادی آمادگی دارند تا با منتقدان اقتصادی دولت مذاکره کنند.

وی با بیان اینکه گفتگوی انتقادی یا مناظره با شخص رئیس جمهوری امر پسندیده ای نیست ، افزود: بهتر است رئیس جمهوری سیاست‌گذاران اقتصادی، وزارء ، مشاورین عالی و یا اساتید همفکر خود را برای مناظره با منتقدان عملکرد خود معرفی نماید.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت سید محمد خاتمی گفت : اینکه فردی از این منتقدان بخواهد با رئیس جمهوری گفتگو کند،( اصلا این فرد چگونه انتخاب خواهد شد) و اینکه 57 منتقد بخواهند با رئیس جمهوری گفتگو کنند نیز عملا شدنی نیست.

به گفته وی این 57 اقتصاددان یک تشکل سیاسی یا حزب نیستند و بلکه 57 نفری هستند که اکثریت آنها هیچ گونه مسئولیت اجرایی نداشتند واز بین آنها حداکثر 10 نفر مسئولیت اجرایی در دولت های گذشته داشتند و 47 نفر آنها نیز جز سمت استادی در دانشگاه ها عنوان دیگری نداشته اند، لذا حزب نیستند.

شیرکوند ادامه داد : اگر این اقتصاددانان تشکیل حزب داده بودند، می توانستند نماینده ای معرفی کنند که با رئیس جمهوری گفتگو کنند، اما این افراد در مطالب عنوان شده متفق القول هستند و آن مطالب را تائید می کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای هر کاری روشی وجود دارد، افزود: مناظره کردن نیز روشی دارد و در هیچ کجای دنیا رئیس جمهوری اینگونه مناظره نمی کند، بلکه در ایام انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای ریاست جمهوری با یکدیگر مناظره می کنند و این عرف دنیا است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اضافه کرد: تک تک نویسندگان نامه آمادگی دارند در مورد آن نامه در هر محفل علمی و در هر مناظره ای شرکت کنند، چون این اعتقادات آنان است که در نامه بیان شده و به محتوای آن نیز معتقد بودند که امضاء کردند، لذا تمام اساتید آمادگی دارند که در مناظره شرکت کنند.