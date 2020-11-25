به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلمنامه فیلم کوتاه «رزا» به نویسندگی داوود شرافتیان هنرمند حوزه کودک به نگارش درآمده است.

علی موذن جامی تهیه‌کنندگی و کارگردانی این فیلم کوتاه را برعهده دارد که این روزها مراحل پیش تولید را می‌گذراند و از اواخر آذرماه فیلمبرداری آن آغاز خواهد شد.

این فیلم کوتاه در فضایی ملودرام و در حدود ۲۰ دقیقه ساخته می‌شود و داود شرافتیان نویسنده و مشاور پروژه است.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: پدر رزا به ۲۰ سال پیش بازگشته است زمانیکه یک گل رز همسرش را از او گرفت...

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از؛ تصویر بردار محسن کالجی، دستیار یک و برنامه‌ریز هلن مرسلی، صدا بردار اکبر یعقوبی، طراح صحنه و لباس سما مرسلی.

آزاده بهرامی، علی موذن جامی، رامین اقبال اسکویی، سمانه صدیقی، زهرا مهرجو و ساینا رویس زاده بازیگران این فیلم هستند.