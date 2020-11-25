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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹

در قالب فیلم کوتاه؛

«رزا» به‌زودی مقابل دوربین می‌رود

«رزا» به‌زودی مقابل دوربین می‌رود

فیلم کوتاه «رزا» این روزها مراحل پیش‌تولید خود را می‌گذراند و به‌زودی وارد تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلمنامه فیلم کوتاه «رزا» به نویسندگی داوود شرافتیان هنرمند حوزه کودک به نگارش درآمده است.

علی موذن جامی تهیه‌کنندگی و کارگردانی این فیلم کوتاه را برعهده دارد که این روزها مراحل پیش تولید را می‌گذراند و از اواخر آذرماه فیلمبرداری آن آغاز خواهد شد.

این فیلم کوتاه در فضایی ملودرام و در حدود ۲۰ دقیقه ساخته می‌شود و داود شرافتیان نویسنده و مشاور پروژه است.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: پدر رزا به ۲۰ سال پیش بازگشته است زمانیکه یک گل رز همسرش را از او گرفت...

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از؛ تصویر بردار محسن کالجی، دستیار یک و برنامه‌ریز هلن مرسلی، صدا بردار اکبر یعقوبی، طراح صحنه و لباس سما مرسلی.

آزاده بهرامی، علی موذن جامی، رامین اقبال اسکویی، سمانه صدیقی، زهرا مهرجو و ساینا رویس زاده بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 5080213

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