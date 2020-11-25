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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۸

پنجره مهر؛

اجرای محدودیت‌های کرونایی در زنجان

اجرای محدودیت‌های کرونایی در زنجان

زنجان-اصناف و بازاریان زنجان در پنجمین روز از اعمال محدودیت‌های کرونایی همچنان تعطیل هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، از یکم آذرماه محدودیت‌های دو هفته‌ای به منظور کنترل روند رشد بیماری کرونا همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز به اجرا درآمد.

از آغاز اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی بازار و واحدهای صنفی زنجان و گروه‌های شغلی ۲،۳ و ۴ تعطیل شدند.

کد مطلب 5080282

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