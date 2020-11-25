به گزارش خبرنگار مهر، از یکم آذرماه محدودیت‌های دو هفته‌ای به منظور کنترل روند رشد بیماری کرونا همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز به اجرا درآمد.

از آغاز اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی بازار و واحدهای صنفی زنجان و گروه‌های شغلی ۲،۳ و ۴ تعطیل شدند.