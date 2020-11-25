ورود سامانه بارشی به کرمانشاه/هشدار احتمال آبگرفتگی معابر

محمد خسروی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان طی مدت امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما با ورود سامانه بارشی از بامداد فردا پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده جو استان متأثر از این سامانه خواهد بود.

وی افزود: این سامانه علاوه بر افزایش دمای شبانه سبب بارندگی، رعد و برق، وزش باد و در برخی نقاط رگبار تگرگ خواهد شد.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات، تصریح کرد: ممکن است این بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سرد سیر به شکل برف نمود پیدا کند.

خسروی با اشاره به شدت بارش‌ها در نیمه شرقی و منطقه اورامانات در روز پنجشنبه و نیمه غربی استان تا اوایل روز یکشنبه بیان کرد: به علت شدت بارش‌ها علاوه بر آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، در برخی نقاط سیلاب‌های محلی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد در روز پنجشنبه در غرب استان شدید خواهد بود و ممکن است هوا را مدتی غبار آلود کند.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از خسارات و مخاطرات احتمالی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و به احتیاط در رانندگی توجه ویژه داشته باشند.

خسروی گفت: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز شود و پاک سازی کانال‌ها، آبگذرها و راه‌های خروج آب ساختمان‌ها و دهانه پل‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: کشاورزان نسبت به مراقبت از محصولات کشاورزی اقدام کنند و استحکام سازه‌های گلخانه‌ها اطمینان حاصل کنند.