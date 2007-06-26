به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صبح امروز در نخستین هم اندیشی ائمه جمعه سراسر کشور درباره مدیریت امام جمعه در ایجاد وحدت اظهارداشت : جامعه ما دینی است، یعنی یکسری ایده های دینی و آموزه های اسلامی در میان مردم دیده می شود و روحانی نیز یکی از نشانه های دین است و مردم باید با دیدن روحانی به یاد مسائل و آموزه های دینی بیفتند و این تأثیر ظاهری و رفتاری علمای دین است.

وی با بیان اینکه علمای دین جایگاه تبشیر و تنزیل دارند، گفت : باید راهنمای بشر نیز در مسیر زندگیشان باشد بنابراین فقیه نمی شود مگر اینکه در عرصه معارف بتواند مردم را در خط تعادل حرکت دهد و باید کسی باشد که مشکلات بشریت را بشناسد و با رجوع به اصول و عقاید دین اسلام آنها را مرتفع کند و در جامعه به کار بندد.

حجت الاسلام رسید رضا تقوی با اشاره به انتخاب سال 86 به سال وحدت ملی و انسجام اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: به منظور لبیک به ندای رهبری باید به ترویج و تقویت مبانی اتحاد و وحدت که از سوی پروردگار طرح و تبیین شده بپردازیم .

وی تقویت احساس مشترک و داشتن منافع مشترک را به عنوان مبانی وحدت عنوان کرد و یادآور شد: اخوت و برادری اصلی است که باید به آن اهتمام ورزید و همچنین اصل نظارت و مسئولیت در جامعه نقش مهمی در ایجاد وحدت دارد . بنابراین در جامعه اسلامی همه باید نسبت به هم احساس مسئولیت کرده و برای آن برنامه ریزی کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: اصل تراحم و تعاطف باید در جامعه وجود داشته و تبیین شود، چرا که از مبانی وحدت در جامعه به شمار می رود .

وی همچنین بر اصل تعاون و نیکی، ایثار و گذشت اشاره کرد و گفت: اینها مبانی وحدت در جامعه به شمار می رود که باید تحقق بخشیده شود و به اتحاد ملی در سطح کلان تبدیل شود و روحانیت با همه خصوصیت باید این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه سرنوشت ما در مسائل کلان و ملی با هم مرتبط است افزود: ولایت فقیه برای حفظ اصل و نظام جامعه است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سازماندهی گرایشات سیاسی و فکری ، ساماندهی گرایشات نخبگان و تصویرگذاران را راهکاری برای ایجاد وحدت و اتحاد در سطح جامعه خواند و گفت: باید به یکپارچه سازی تفکرات بپردازیم و همچنین به تقویت نگرش سیستمی که از عوامل مهم نگرش اسلامی است و به یاد داشته باشیم پیام نماز جمعه وحدت است.