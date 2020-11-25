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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جدیدترین آمار ثبت نام در کنکور دکتری ۱۴۰۰ اعلام شد

جدیدترین آمار ثبت نام در کنکور دکتری ۱۴۰۰ اعلام شد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۱۱۰ نفر در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ از یکشنبه ۲ آذر آغاز شده است و زمان ثبت نام تا یکشنبه ۹ آذر ۹۹ ادامه دارد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

وی گفت: همه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی در این آزمون شرکت کنند.

سخنگوی سازمان سنجش افزود: متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.

زرین آمیزی خاطرنشان کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5080430

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