جدیدترین آمار ثبت نام در کنکور دکتری ۱۴۰۰ اعلام شد

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ از یکشنبه ۲ آذر آغاز شده است و زمان ثبت نام تا یکشنبه ۹ آذر ۹۹ ادامه دارد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

وی گفت: همه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی در این آزمون شرکت کنند.

سخنگوی سازمان سنجش افزود: متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.

زرین آمیزی خاطرنشان کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد.