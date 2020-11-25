به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قربانیان تبریزی با اشاره به تعمیر، تجهیز و نوسازی تجهیزات زمستانی در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اظهار داشت: خرید دستگاه‌های برف روف و نمک پاش مکانیزه، تعمیر و نوسازی دستگاه‌های موجود، تجهیز کارگاه‌های محلول سازی و خرید مواد لازم، تهیه و نصب باکس‌های مخصوص نمک و ماسه از اقدامات مهم معاونت‌های خدمات شهری در آستانه زمستان بوده است.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز با اشاره به ضرورت تهیه، آماده سازی و نصب باکس‌های ماسه و نمک در معابر و نقاط حساس شهر توسط معاونت‌های خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری اظهار داشت: همچون سال گذشته با مکان یابی، جانمایی و نصب باکس‌های نمک و ماسه تمهیدات مناسبی برای مواجهه با بارش و یخ بندان اتخاذ شده است.

قربانیان تبریزی افزود: با توجه به احتمال بارش‌های ناگهانی فصلی و در راستای جلوگیری از ایجاد مشکل در رفت و آمد و تردد شهروندان از هفته پیش به مناطق اعلام شده است که ضرورتاً هرچه سریع‌تر نسبت به جانمایی و نصب باکس‌های نمک در معابر و نقاط حساس شهر اقدام کنند.