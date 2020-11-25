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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۶

فرمانده انتظامی سیستان‌ و بلوچستان:

۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در سیستان‌ وبلوچستان کشف شد

۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در سیستان‌ وبلوچستان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان‌ وبلوچستان از کشف ۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی این استان طی ۴۸ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی با مبارزه جدی و قاطعانه با عناصر اصلی قاچاق کالاهای خارجی و جلوگیری از ورود آنها به بازار مصرف می‌تواند نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال ایفا کند از این رو تلاش‌ها را مضاعف کرده و نسبت به تشدید طرح‌ها و برنامه‌های خود اقدام و به توفیقات خوبی نیز دست پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در این میان سیستان و بلوچستان که دارای مرزهای وسیع و گسترده‌ای در جنوب شرق کشور است و روزانه خودروهای سبک و سنگین بی شماری از محورهای مواصلاتی استان عبور می‌کنند به همین جهت نظارت‌ها و کنترل‌های خود برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان کالا را بیش از گذشته کرده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی استان و رده‌های عملیاتی در شهرستان‌های ایرانشهر، نیمروز و کنارک با کنترل مسیرهای ارتباطی استان طی ۴۸ ساعت عملیات و در یک اقدام منسجم و هماهنگ موفق شدند چندین محموله کالای قاچاق که کارشناسان ارزش این محموله‌ها را ۶۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال برآورد کردند را کشف وتوقیف کنند.

وی اظهار داشت: در این عملیات‌ها ۱۲۵ تن و ۲۴۰ کیلوگرم شیرخشک ،۷۵ تن ذرت و ۱۰ تن گندم قاچاق کشف شده است.

سردار طاهری بیان کرد: در این رابطه ۱۰ دستگاه خودروی سنگین که اقدام به حمل کالای قاچاق می‌کردند در مسیرهای ارتباطی شناسایی و توقیف شدند..

وی با اشاره به شناسایی ۱۰ متخلف در این رابطه، با تاکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در سیستان‌وبلوچستان از فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی خبر داد و افزود: نقش مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، بسیار سازنده است.

کد مطلب 5080452

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