۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در سیستان‌ وبلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی با مبارزه جدی و قاطعانه با عناصر اصلی قاچاق کالاهای خارجی و جلوگیری از ورود آنها به بازار مصرف می‌تواند نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال ایفا کند از این رو تلاش‌ها را مضاعف کرده و نسبت به تشدید طرح‌ها و برنامه‌های خود اقدام و به توفیقات خوبی نیز دست پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در این میان سیستان و بلوچستان که دارای مرزهای وسیع و گسترده‌ای در جنوب شرق کشور است و روزانه خودروهای سبک و سنگین بی شماری از محورهای مواصلاتی استان عبور می‌کنند به همین جهت نظارت‌ها و کنترل‌های خود برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان کالا را بیش از گذشته کرده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی استان و رده‌های عملیاتی در شهرستان‌های ایرانشهر، نیمروز و کنارک با کنترل مسیرهای ارتباطی استان طی ۴۸ ساعت عملیات و در یک اقدام منسجم و هماهنگ موفق شدند چندین محموله کالای قاچاق که کارشناسان ارزش این محموله‌ها را ۶۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال برآورد کردند را کشف وتوقیف کنند.

وی اظهار داشت: در این عملیات‌ها ۱۲۵ تن و ۲۴۰ کیلوگرم شیرخشک ،۷۵ تن ذرت و ۱۰ تن گندم قاچاق کشف شده است.

سردار طاهری بیان کرد: در این رابطه ۱۰ دستگاه خودروی سنگین که اقدام به حمل کالای قاچاق می‌کردند در مسیرهای ارتباطی شناسایی و توقیف شدند..

وی با اشاره به شناسایی ۱۰ متخلف در این رابطه، با تاکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در سیستان‌وبلوچستان از فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی خبر داد و افزود: نقش مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، بسیار سازنده است.