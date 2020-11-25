مهران طیران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص رزمایش کمک مؤمنانه در استان البرز اظهار کرد: در حال حاضر مرحله هفتم و سومین مقطع زمانی کمکهای مؤمنانه را آغاز کردهایم.
وی ادامه داد: در این مرحله به جای اینکه سبد معیشتی در اختیار نیازمند قرار دهیم، سبد حمایتی وسیعتر را در نظر گرفتیم که علاوه بر بستههای معیشتی، جهیزیه، لوازمالتحریر، کیف و کفش به خانوادههای نیازمند و کم برخوردار اهدا میشود.
رئیس بسیج سازندگی استان البرز بیان کرد: در این مرحله با مشارکت سپاه، بسیج و نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ستاد اجرایی بنیاد مستضعفان ۳۵ هزار بسته آماده میشود تا بین نیازمندان توزیع شود که ارزش هر بسته به طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه بستههای معیشتی به صورت محلهمحور به ۳۵ هزار خانواده اهدا خواهد شد، تصریح کرد: بخشی از آنها خانوادههای زیر پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی هستند.
طیران ادامه داد: بخش عمده جامعه هدف خانوادههایی هستند که تحت حمایت هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند و اولویت بعدی افراد آسیبدیده از کرونا هستند.
زنجیره انتقال کرونا با طرح شهید سلیمانی قطع میشود
رئیس بسیج سازندگی استان البرز خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی که از یکم آذر ماه و آغاز هفته بسیج آغاز شده است، تلاش میشود کمکهای مؤمنانه را به این سمت و سو ببریم که زنجیره انتقال بیماری قطع شود.
وی یکی دیگر از اهداف کمکهای مؤمنانه را بحث ازدواج آسان و تأمین جهیزیه عنوان کرد و گفت: به فضل خدا سپاه در سال جاری ۹۰ جهیزیه و در مرحله قبل ۵۰ جهیزیه به زوجین نیازمند اهدا کرده است.
طیران اظهار کرد: امروز در رزمایش کمکهای مؤمنانه ۳۰۰ جهیزیه با مشارکت سپاه البرز، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام و خیرین بهصورت خودجوش تهیه شده است و به ۳۰۰ نوعروس در شرف ازدواج اهدا خواهد شد.
وی بیان کرد: در بحث آزادی زندانیان جرایم غیر عمد روز گذشته با کمک خیرین توانستیم ۷۶ زندانی را آزاد کنیم که این تعداد تا پایان سال به ۱۱۰ نفر خواهد رسید.
تمرکز بسیج سازندگی روی اشتغال خانگی و نوپاست
رئیس بسیج سازندگی استان البرز با بیان اینکه در حوزه اشتغال با ایجاد کارگاههای اشتغال آموزشهای مهارتمحور در حال اجراست، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در این خصوص نیز کمک کنیم ضمن اینکه امروز تمرکز ما روی اشتغال خانگی و اشتغال نوپاست.
وی تصریح کرد: در بحث مسکن محرومین از ابتدای سال تاکنون ۱۳۹ مسکن محرومین را با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیرین بازسازی و احداث شد که ۱۳۴ مورد مرمت و بازسازی و پنج منزل مسکونی احداث شد.
طیران با اشاره به دیگر اقدامات و فعالیتهای بسیج سازندگی استان البرز در حوزههای مختلف متذکر شد: بسیج سازندگی در خصوص جادههای روستایی و پروژههای کشاورزی تلاش مثمر ثمر داشته است، همچنین حمایتها تا زمان ریشهکن شدن بیماری منحوس کرونا از جامعه هدف ادامه خواهد یافت.
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