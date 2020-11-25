به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا، با آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی آن قوه در خصوص مسائل و ابعاد مختلف امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، کولیوند اهداف و سیاستهای امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح و از آیت الله رئیسی خواستار مساعدت، همکاری و بهرهمندی از ظرفیتهای قوه قضائیه در راستای استفاده از اقامتگاههای آن قوه جهت استفاده در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شد.
آیت الله رئیسی نیز ضمن ابراز خرسندی از سلامتی و بهبودی کولیوند، از زحمات وی قدردانی، از این طرح استقبال و به اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، دستور همکاری و استفاده از ظرفیتها و اقامتگاههای آن قوه در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای خدمت به هموطنان را ابلاغ کرد.
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