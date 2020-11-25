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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

کولیوند در دیدار با آیت الله رئیسی عنوان کرد

استفاده از ظرفیت‌ها واقامتگاه‌های قوه قضائیه برای بیماران کرونایی

استفاده از ظرفیت‌ها واقامتگاه‌های قوه قضائیه برای بیماران کرونایی

رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا خواستار مساعدت، همکاری و بهره مندی از ظرفیت‌های قوه قضائیه در راستای استفاده از اقامتگاه‌های آن قوه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا، با آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی آن قوه در خصوص مسائل و ابعاد مختلف امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، کولیوند اهداف و سیاست‌های امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح و از آیت الله رئیسی خواستار مساعدت، همکاری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قوه قضائیه در راستای استفاده از اقامتگاه‌های آن قوه جهت استفاده در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شد.

آیت الله رئیسی نیز ضمن ابراز خرسندی از سلامتی و بهبودی کولیوند، از زحمات وی قدردانی، از این طرح استقبال و به اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، دستور همکاری و استفاده از ظرفیت‌ها و اقامتگاه‌های آن قوه در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای خدمت به هموطنان را ابلاغ کرد.

کد مطلب 5080485

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