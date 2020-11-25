گرامیداشت کامبوزیا پرتوی در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «پشت پنجره ها» به کارگردانی بیژن اعرابی از سری مجموعه مستند «رخ» و تولید شبکه مستند سیما، پرتره ای از زنده یاد کامبوزیا پرتوی است که به مرور فصل هایی از زندگی شخصی و حرفه ای این هنرمند پرداخته است.
پرتوی کارگردان و فیلمنامهنویس سینمای ایران، سه شنبه ۴ آذر بر اثر عوارض ابتلا به کرونا در تهران درگذشت.
این هنرمند خالق آثار ماندگاری چون «گلنار»، «گربه آوازخوان» و «بازی بزرگان» و ... است از دیگر فعالیت های او می توان به ساخت فیلم های «افسانه دو خواهر»، «ماهی»، «کافه ترانزیت»، «کامیون» و … و نویسندگی فیلمنامههای مختلفی مثل «گل پامچال»، «ایستگاه متروک»، «خیابان های آرام»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «فراری» و … اشاره کرد.
پرتوی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای فیلمهای «من ترانه ۱۵ سال دارم»، «کافه ترانزیت»، «فراری» و «کامیون» از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود.
این مستند امشب چهارشنبه ۵ آذرماه ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ صبح است.
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