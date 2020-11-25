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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۴

گرامیداشت کامبوزیا پرتوی در شبکه مستند

گرامیداشت کامبوزیا پرتوی در شبکه مستند

شبکه مستند با پخش مستند «پشت پنجره ها» به تهیه کنندگی سیدمازیار هاشمی و کارگردانی بیژن اعرابی یاد و خاطره زنده یاد کامبوزیا پرتوی را گرامی می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «پشت پنجره ها» به کارگردانی بیژن اعرابی از سری مجموعه مستند «رخ» و تولید شبکه مستند سیما، پرتره ای از زنده یاد کامبوزیا پرتوی است که به مرور فصل هایی از زندگی شخصی و حرفه ای این هنرمند پرداخته است.

پرتوی کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران، سه شنبه ۴ آذر  بر اثر عوارض ابتلا به کرونا در تهران درگذشت.

این هنرمند خالق آثار ماندگاری چون «گلنار»، «گربه آوازخوان» و «بازی بزرگان» و ... است از دیگر فعالیت های او می توان به  ساخت فیلم های «افسانه دو خواهر»، «ماهی»، «کافه ترانزیت»، «کامیون» و … و نویسندگی فیلمنامه‌های مختلفی مثل «گل پامچال»، «ایستگاه متروک»، «خیابان های آرام»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «فراری» و … اشاره کرد.

پرتوی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای فیلم‌های «من ترانه ۱۵ سال دارم»، «کافه ترانزیت»، «فراری» و «کامیون» از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود.

این مستند امشب چهارشنبه ۵ آذرماه ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ صبح است.

کد مطلب 5080520

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