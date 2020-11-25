هشدار هواشناسی با سطح قرمز در کهگیلویه و بویراحمد/احتمال وقوع سیل

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تحلیل مدل‌های پیش یابی، سامانه بارشی از پنجشنبه به تدریج وارد جو استان خواهد شد.

بهره مند تصریح کرد: با تقویت سامانه بارشی و با توجه به حجم بارش‌ها طی روزهای جمعه تا یکشنبه، برخی مناطق مستعد سیر خیزی استان در حالت قرمز قرار خواهند گرفت.

بهره مند گفت: به دلیل بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، شکل گیری سیلاب و جاری شدن روان آب‌ها محتمل است.

وی افزود: باید تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات خاص برای کاهش خسارت‌ها دیده شود.

کارشناس هواشناسی گفت: این سامانه بارشی، ظرفیت بارشی خوبی برای استان به همراه دارد.