هشدار هواشناسی با سطح قرمز در کهگیلویه و بویراحمد/احتمال وقوع سیل

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تحلیل مدلهای پیش یابی، سامانه بارشی از پنجشنبه به تدریج وارد جو استان خواهد شد.
بهره مند تصریح کرد: با تقویت سامانه بارشی و با توجه به حجم بارشها طی روزهای جمعه تا یکشنبه، برخی مناطق مستعد سیر خیزی استان در حالت قرمز قرار خواهند گرفت.
بهره مند گفت: به دلیل بالا آمدن سطح آب رودخانهها، شکل گیری سیلاب و جاری شدن روان آبها محتمل است.
وی افزود: باید تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات خاص برای کاهش خسارتها دیده شود.
کارشناس هواشناسی گفت: این سامانه بارشی، ظرفیت بارشی خوبی برای استان به همراه دارد.
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