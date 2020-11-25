  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هشدار هواشناسی با سطح قرمز در کهگیلویه و بویراحمد/احتمال وقوع سیل

هشدار هواشناسی با سطح قرمز در کهگیلویه و بویراحمد/احتمال وقوع سیل

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از هشدار هواشناسی با سطح قرمز در استان خبر داد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تحلیل مدل‌های پیش یابی، سامانه بارشی از پنجشنبه به تدریج وارد جو استان خواهد شد.

بهره مند تصریح کرد: با تقویت سامانه بارشی و با توجه به حجم بارش‌ها طی روزهای جمعه تا یکشنبه، برخی مناطق مستعد سیر خیزی استان در حالت قرمز قرار خواهند گرفت.

بهره مند گفت: به دلیل بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، شکل گیری سیلاب و جاری شدن روان آب‌ها محتمل است.

وی افزود: باید تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات خاص برای کاهش خسارت‌ها دیده شود.

کارشناس هواشناسی گفت: این سامانه بارشی، ظرفیت بارشی خوبی برای استان به همراه دارد.

کد مطلب 5080521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه