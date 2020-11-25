۹۰ مورد ابتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته درگلستان/۱۳نفر فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل بعدازظهر چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در گلستان اظهارکرد: در حال حاضر با افزایش شیوع کرونا در گلستان شهرستان های گرگان، بندرترکمن، آق قلا و کلاله در وضعیت قرمز، شهرستان رامیان در وضعیت زرد و سایر شهرستان ها در وضعیت هشدار یا نارنجی هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان بستری بوده که از این تعداد، ۱۰۶ بیمار در بخش مراقبت های ویژه و ۶۳ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

فاضل بیان کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۷ بیمار سرپایی کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی گلستان مراجعه کرده که تست ۹۰ نفر مثبت بوده است.

طبق گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ فوتی براثر کرونا در استان ثبت شد.

وی ادامه داد: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون تعداد ۲۷ هزار و ۵۷۱ آزمایش کرونا در استان انجام شده که ۱۱ هزار و ۳۳۸ مورد جواب آزمایش ها مثبت اعلام شد.

فاضل گفت: مردم استان می خواهیم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و برگزار نکردن مراسم های دسته جمعی، ضمن مراقبت از خود و خانواده شان، از کادر بهداشت و درمان هم حمایت کنند.