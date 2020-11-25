۴۲ نفر از مبتلایان به کرونا در فارس جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در شهرستان‌های استان فارس افزود: متأسفانه ۴۲ نفر در روز گذشته به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس جان خود را از دست دادند که با این موارد جدید، تاکنون آمار موارد فوتی به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس در فارس به دو هزار و ۳۱۴ نفر رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه دو هزار و ۳۱۴ مورد فوتی استان بر اثر ابتلاء به کرونا ویروس از شروع تاکنون را هزار و ۱۳۹ مورد مربوط به شیراز؛ ۱۸۲ مورد مرودشت؛ ۷۲ مورد کازرون ؛۵۹ مورد آباده؛ ۴۴ مورد داراب؛ ۳۶ مورد ممسنی؛ ۳۵ مورد اقلید؛ ۳۱ مورد لامرد؛ ۳۰ مورد کوار؛ ۲۷ مورد خرم بید؛ ۲۶ مورد زرقان؛ خرامه و استهبان هر کدام ۲۵ مورد؛ سپیدان و قیروکارزین هر کدام ۲۴ مورد؛ ۲۲ مورد نی ریز؛ ۱۶ مورد فیروزآباد؛ زرین دشت، پاسارگاد، ارسنجان و سروستان هر کدام ۱۵ مورد؛ ۱۴ مورد رستم؛ ۱۱ مورد بوانات؛ مهر و بیضا هر کدام ۹ مورد؛ ۶ مورد کوه چنار؛ ۴ مورد فراشبند؛ سرچهان و بختگان هر کدام یک مورد عنوان کرد و مابقی جان باختگان را نیز مربوط به دیگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های استان اعلام کرد.

او اظهار کرد: در استان فارس از ابتدای شیوع کرونا ویروس تا کنون، نزدیک به ۴۸۰ هزار نمونه آزمایشگاهی از افراد بیمار و علامت دار تهیه شده است که از این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۶۹۰ مورد مثبت شناسایی شده است.

دکتر همتی همچنین آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را ۱۲۴ هزار و ۴۳۳ نفر اعلام کرد. این مقام مسؤول در دانشگاه ادامه داد: هم اکنون دو هزار و ۲۹۷ بیمار مشکوک و علامت دار در بیمارستان‌های استان بستری هستند، همچنین از این تعداد، ۳۸۶ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های سطح استان بستری هستند.

معاون بهداشت دانشگاه به شهروندان توصیه کرد: می‌توانیم با استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مرتب دست‌ها و پرهیز از ترددهای غیر ضرور، از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ پیشگیری کنیم.