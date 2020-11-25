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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۳

مدیرکل کمیته امداد مازندران:

۴۰۰۰ مددجوی مازندرانی فاقد مسکن هستند

۴۰۰۰ مددجوی مازندرانی فاقد مسکن هستند

ساری- مدیرکل کمیته امداد مازندران شمار مددجویان فاقد مسکن در استان را چهار هزار نفر ذکر کرد و گفت: امسال برای هزار نفر مسکن احداث می شود.

حجت الاسلام بشیر عالیشاه در حاشیه افتتاح مسکن محرومان در روستای گرم رود ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان گفت: کارهای خوبی با تعامل بسیج و کمیته امداد در دست اقدام است.

وی با اشاره به ساخت مسکن ویژه محرومان در استان افزود: در روستای گرم رود مسکن محرومان احداث و بهره برداری رسیده است.

وی تیپ مسکن مددجویان را ۵۰ الی ۶۰ مترمربع بیان کرد و گفت: این واحدهای مسکونی با همت کمیته امداد، سپاه و خیران احداث می‌شود و برای هر مترمربع دو میلیون تومان هزینه شده است.

حجت الاسلام عالیشاه یادآور شد: بخشی از هزینه‌ها توسط کمیته امداد و بسیج و بخشی نیز توسط خیران مسکن ساز تأمین می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران درباره شمار مددجویان فاقد مسکن در استان گفت: در استان چهار هزار مددجو فاقد مسکن هستند که از تعداد سه هزار نفر فاقد زمین بوده و هزار نفر دارای زمین هستند و در سال جاری مقرر شد هزار واحد مسکن برای مددجویان احداث شود.

وی گفت: تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان به بنیاد مسکن، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای صدور پروانه ساختمان معرفی شدند و تاپایان سال هزار واحد مسکونی تحویل نیازمندان خواهد شد.

کد مطلب 5080610

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