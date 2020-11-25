تلاش بازیکنان برایمان مهم بود/ در ست اول و دوم خوب جنگیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم سایپا تهران با نتیجه سه بر صفر از سد تیم پیکان گذشت.

علیرضا طلوع کیان که به تازگی هدایت تیم پیکان را بر عهده گرفته پس از شکست تیمش گفت: به بازیکنان هر دو تیم خسته نباشید می گویم سایپا تیم قدرتمندی است، ملی پوشان خوبی در اختیار دارد و هزینه بالایی برای حضور در لیگ انجام داده است. این تیم قطعاً برای رده‌های بالای جدول و همچنین قهرمانی کار کرده است.

سرمربی تیم والیبال پیکان ادامه داد: ما سعی کرده‌ایم با توجه به اینکه تیم شرایط خوبی نداشت انرژی خوبی به بازیکنان تزریق کنیم، تلاش بازیکنان در این بازی برایمان مهم بود می‌دانستیم در بحران هستیم و باید از آن خارج شویم به همین دلیل روی مسائل روحی و روانی تیم کار کردیم.

وی افزود: در ست اول و دوم بازیکنانم خوب جنگیدند، تیم سایپا از تجربه خود استفاده کرد فکر می‌کنم بازی بدی نبود. در ست اول و دوم از عملکرد بازیکنان راضی ام اما در ست سوم تیم تحت فشار بود.