توقیف ۲ قایق بحرینی از سوی گارد ساحلی قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت کشور بحرین امروز چهارشنبه اعلام کرد که گارد ساحلی قطر دو قایق وابسته به گارد ساحلی این کشور را توقیف کرده است.

در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است: در ساعت ۱۳ به وقت محلی در جریان مشارکت دو قایق گارد ساحلی در تمرینی در شمال فشت الدیبل سه گشتی گارد ساحلی و مرز دریایی قطری این دو قایق بحرینی را هنگام بازگشت از ماموریتشان توقیف کرده اند.

وزارت کشور بحرین این اقدام قطر را مغایر با توافق امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در تضاد با قوانین بین المللی و قانون دریانوردی بین المللی دانست.

گفتنی است که تنش میان قطر و چهار کشور عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد. با وجود گذشت چند سال از شروع بحران خلیج فارس، عربستان و امارات نتوانسته‌اند حتی به رغم تمامی تلاش‌های خود، قطر را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های خود کنند.

دوحه توانست در عوض آن‌ها را به چالش بکشد، موفقیت‌های اقتصادی کسب کند و این موارد در کنار زوال وجهه بین‌المللی سعودی‌ها و اماراتی‌ها، فرصت‌های بیشتری برای فزونی یافتن اهمیت منطقه‌ای دوحه فراهم کرده است.