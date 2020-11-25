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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۹

فرماندار کرج مطرح کرد؛

روزبازارهای عرضه‌کننده مرغ در کرج زیر ذره‌بین نظارتی

روزبازارهای عرضه‌کننده مرغ در کرج زیر ذره‌بین نظارتی

کرج - فرماندار کرج گفت: به دنبال افزایش قیمت مرغ تمامی روزبازارهای کرج زیر ذره‌بین نظارتی قرار گرفته‌اند.

غفور قاسم‌پور در گفت‌وگو با مهر از کشف پنج غرفه روزبازار در کرج که مرغ را به قیمت بالا به مردم عرضه می‌کردند خبر داد و گفت: به دنبال افزایش قیمت مرغ تمامی روزبازارهای کرج زیر ذره بین نظارتی قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: امروز در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده در یکی از روزبازارها که مرغ به قیمت کیلویی ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شد با ورود دستگاه‌های نظارتی، جلوی احتکار آن گرفته شد و مرغ مصرفی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم عرضه شد.

فرماندار کرج متذکر شد: نظارت‌ها بسیار جدی است و اجازه تخلف به احتکارگران را نمی‌دهیم.

کد مطلب 5080845

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