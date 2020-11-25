غفور قاسم‌پور در گفت‌وگو با مهر از کشف پنج غرفه روزبازار در کرج که مرغ را به قیمت بالا به مردم عرضه می‌کردند خبر داد و گفت: به دنبال افزایش قیمت مرغ تمامی روزبازارهای کرج زیر ذره بین نظارتی قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: امروز در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده در یکی از روزبازارها که مرغ به قیمت کیلویی ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شد با ورود دستگاه‌های نظارتی، جلوی احتکار آن گرفته شد و مرغ مصرفی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم عرضه شد.

فرماندار کرج متذکر شد: نظارت‌ها بسیار جدی است و اجازه تخلف به احتکارگران را نمی‌دهیم.