غفور قاسمپور در گفتوگو با مهر از کشف پنج غرفه روزبازار در کرج که مرغ را به قیمت بالا به مردم عرضه میکردند خبر داد و گفت: به دنبال افزایش قیمت مرغ تمامی روزبازارهای کرج زیر ذره بین نظارتی قرار گرفتهاند.
وی بیان کرد: امروز در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده در یکی از روزبازارها که مرغ به قیمت کیلویی ۳۳ هزار تومان عرضه میشد با ورود دستگاههای نظارتی، جلوی احتکار آن گرفته شد و مرغ مصرفی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم عرضه شد.
فرماندار کرج متذکر شد: نظارتها بسیار جدی است و اجازه تخلف به احتکارگران را نمیدهیم.
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