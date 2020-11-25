آتش سوزی در یک منزل دو طبقه/ تمام ساختمان شعله ور بود

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۰۱ ظهر امروز یک مورد حادثه آتش سوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیان نظام آباد، خیابان ولی عصر به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام می‌شود.

وی افزود: آتش نشانان سریعاً از دو ایستگاه آتش نشانی همراه با خودرو حامل تجهیزات تنفسی و کمتر از ۴ دقیقه به محل اعزام می‌شوند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: آتش نشان مشاهده می‌کنند که محل آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه قدیمی تقریباً به وسعت ۸۰ متر است که تمام طبقات، راه پله‌ها، بالکن و نمای ساختمان شعله ور است.

وی گفت: در این ساختمان حجم زیادی از انواع ضایعات، البسه قدیمی و پارچه و مواردی مانند پشم شیشه وجود داشت که اینها کاملاً شعله ور شده بودند.

ملکی افزود: بنابراین اظهارات اهالی محل کسی در منزل حضور نداشت و با توجه به حجم دود غلیظی که از خانه متصاعد می‌شد آتش نشانان عملیات را فوراً آغاز کردند.

خوشبختانه این حادثه مصدومیت نداشت. از انتشار آتش به ساختمان‌های کناری جلوگیری شد و در ساعت ۱۶:۱۰ کار به پایان رسید.