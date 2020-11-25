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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۰

ملکی خبر داد

آتش سوزی در یک منزل دو طبقه/ تمام ساختمان شعله ور بود

آتش سوزی در یک منزل دو طبقه/ تمام ساختمان شعله ور بود

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی در یک ساختمان دو طبقه قدیمی خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۰۱ ظهر امروز یک مورد حادثه آتش سوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیان نظام آباد، خیابان ولی عصر به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام می‌شود.

وی افزود: آتش نشانان سریعاً از دو ایستگاه آتش نشانی همراه با خودرو حامل تجهیزات تنفسی و کمتر از ۴ دقیقه به محل اعزام می‌شوند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: آتش نشان مشاهده می‌کنند که محل آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه قدیمی تقریباً به وسعت ۸۰ متر است که تمام طبقات، راه پله‌ها، بالکن و نمای ساختمان شعله ور است.

وی گفت: در این ساختمان حجم زیادی از انواع ضایعات، البسه قدیمی و پارچه و مواردی مانند پشم شیشه وجود داشت که اینها کاملاً شعله ور شده بودند.

ملکی افزود: بنابراین اظهارات اهالی محل کسی در منزل حضور نداشت و با توجه به حجم دود غلیظی که از خانه متصاعد می‌شد آتش نشانان عملیات را فوراً آغاز کردند.

خوشبختانه این حادثه مصدومیت نداشت. از انتشار آتش به ساختمان‌های کناری جلوگیری شد و در ساعت ۱۶:۱۰ کار به پایان رسید.

کد مطلب 5080860

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