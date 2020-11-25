به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اعلام کرد: ایران حامی همه جنبش های مقاومت است و زمینه پیوند با ایران گسترده است.

وی افزود: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گامی بسیار خطرناک علیه ملت فلسطین است.

العاروری از عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی با صهیونیستها به شدت انتقاد کرد و گفت: عادی سازی به مفهوم تسلیم شدن و نابودی آرمان فلسطین است.

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، سرانجام روند عادی سازی را محکوم به شکست دانست و بیان کرد: مقاومت، اهداف ملت ما را محقق خواهد ساخت.

وی همچنین بر تحقق آشتی ملی میان فلسطینی ها تاکید کرد.