توزیع ۲۴۰۰ تن مرغ و روغن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان شامگاه چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار استان از توزیع دو هزار تن روغن در استان خبر داد و گفت: چهار هزار تن دیگر هفته آینده در استان توزیع میشود.
وی با اظهار اینکه مشکلی در تأمین روغن خوراکی در استان وجود ندارد، نگرانی از کسری و برخی سو استفادهها و احتکار را دلیل بروز نوسانات در بازار یاد کرد و گفت: مصرف روزانه روغن در استان ۸۰ تن است.
وی با تاکید بر نظارت دقیق بر بازار توزیع روغن در استان، میانگین مصرف روغن در استان را نسبت به دیگر استانها پایین دانست و خواستار برخورد جدی با متخلفان و تشدید نظارت در بازار برای جلوگیری از تخلف شد.
استاندار مازندران به مشکل توزیع و کمبود مرغ در استان اشاره کرد و مشکلات ایجاد شده را ناشی از توزیع نهادههای دامی یاد و پیش بینی کرد طی هفته آینده قیمت مرغ در بازار استان کاهش یابد.
حسین زادگان نرخ مصوب مرغ را طی هفته جاری به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مرغ زنده نیز باید به ازای هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل کشتارگاهها شود.
وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده تخلف از قیمت مصوب مرغ خریداری نکنند وافزود: امروز ۴۰۰ تن مرغ در استان توزیع میشود.
استاندار مازندران خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکل کمبود نهادههای دامی شد.
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