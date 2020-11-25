شرایط نامناسب زمین و هوا از کیفیت بازی کاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی پس از دیدار دو تیم مس رفسنجان و آلومینیوم اراک که با نتیجه تساوی بدون گل در اراک پایان یافت، در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به اعتقاد من هر دو تیم خوب بازی کردند اما تیم مس رفسنجان نسبت به تیم حریف برتری داشت.

وی افزود: البته نامناسب بودن زمین مسابقه هم بر کیفیت و روند بازی تأثیر گذار بود. به دلیل بارندگی زیر چمن کاملاً گل آلود بود و علاوه بر آن مه آلوده بودن هوا کار را برای دو تیم دشوار کرد به نحوی که بعد از ۱۰ دقیقه که از بازی گذشته فشار سختی به دلیل شرایط نامناسب زمین مسابقه به تک تک بازیکنان وارد شد.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: تیم آلومینیوم با روش ۵ --۴ --۱ در لایه‌های دفاعی شرایط خوب ایجاد کرده بود و از سوی دیگر ما هم تمام مسیرهای تهاجمی را در اختیار داشتیم و نسبت به آلومینیوم موقعیت‌های بیشتری ایجاد کردیم و می‌توانستیم در نیمه دوم پیروز میدان باشیم.

وی ادامه داد: البته در ابتدای بازی هم یک بازیکن موقع گرم کردن آسیب دید و ۲ بازیکن را هم به علت ابتلاء به بیماری کرونا در اختیار نداشتیم. در مجموع تیم مس رفسنجان بعد از دو بازی سخت که مقابل استقلال و گل گهر داشتیم روند رو به رشدی را طی کرده است و انتظار و توقع داشتیم در خانه حریف ۳ امتیاز را بگیریم.

ربیعی بیان کرد: به هر حال تیم مس رفسنجان مسیر رشد را پیش گرفته و انتظار داریم روز به روز بهتر شود. با توجه به اینکه اولین تجربه لیگ برتر را داریم ولی در این سه بازی اخیر تجربه‌های خوبی کسب کرده‌ایم که در هفته‌های آینده و بازی‌های دیگر آنها را به کار خواهیم بست.

گفتنی است رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال آلومینیم اراک پس از بازی در نشست خبری شرکت نکرد.