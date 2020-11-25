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۵ آذر ۱۳۹۹، ۲۲:۱۴

در اطلاعیه ای بیان شد

نماز جمعه این هفته در ۳ شهر گلستان اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته در ۳ شهر گلستان اقامه می‌شود

گرگان- شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان در اطلاعیه ای اعلام کرد که نماز جمعه این هفته در سه شهر استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان در اطلاعیه شماره ۴۱ اعلام کرد که نمازجمعه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۹ در سه شهر برگزار می شود.

در متن اطلاعیه آمده است:

به استحضار میرساند بنابر آخرین وضعیت اعلام شده توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، نماز جمعه مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۹ تنها در شهرهای رامیان، دلند و خان‌ببین با رعایت اصول و مقررات بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای صیانت و حفاظت از جان و سلامتی مردم، نمازجمعه در دیگر شهرهای استان گلستان برگزار نخواهد شد.

محسن کیائی
مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان

کد مطلب 5080927

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