به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان در اطلاعیه شماره ۴۱ اعلام کرد که نمازجمعه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۹ در سه شهر برگزار می شود.

در متن اطلاعیه آمده است:

به استحضار میرساند بنابر آخرین وضعیت اعلام شده توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، نماز جمعه مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۹ تنها در شهرهای رامیان، دلند و خان‌ببین با رعایت اصول و مقررات بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای صیانت و حفاظت از جان و سلامتی مردم، نمازجمعه در دیگر شهرهای استان گلستان برگزار نخواهد شد.

محسن کیائی

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان