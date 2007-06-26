به گزارش خبرنگار مهر در قم ، غلامحسین الهام دوشنبه شب در مراسم گرامیداشت سالروز سوم تیر که در مسجد امیرالمومنین برگزار شد، ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله فاضل لنکرانی اظهار کرد : ارتباط روحانیت و مردم در طول تاریخ جامعه ما را به یک جامعه مدنی تبدیل کرده است و مرجعیت همواره از نظام در برابر حوادث و توطئه‌ها پاسداری کرده‌اند.



وی به انتخابات سوم تیر سال 84 اشاره کرد و افزود : در آن زمان نه تحلیل‌گران سیاسی و نه حتی دوستان و نزدیکان احمدی‌نژاد که وی را به درستی می‌شناختند فکر نمی‌کردند یک آدم عادی بدون عقبه سیاسی با اتکا به ملت روی کار آید.



الهام ادامه داد : ‌در آن زمان بیگانگان نیز سرمایه گذاری و تلاش بسیاری برای تغییر حاکمیت می‌کردند و از سوی دیگر شورای نگهبان را در تایید صلاحیت تحت فشار می‌گذاشتند اما به لطف خدا در سوم تیر آستین ملت غبار از چهره انقلاب زدود.



وی با بیان این‌که نقد از دولت از اولین روزهای فعالیت آن آغاز شد خاطرنشان کرد : دولت نهم با نقد متولد شده است ولی در عین حال عده‌ای می‌گویند دولت نقد ناپذیر است و از انتقاد گریزان هستند .



سخنگوی دولت در ادامه با بیان این‌که دولت رفع فقر و بی‌عدالتی را تکلیف خود می‌داند تاکید کرد : ‌دولت بیشتر وقت کارشناسی خود را در مسائل اقتصادی صرف می‌کند و برای اتخاذ یک تصمیم ساعت‌ها جلسات کارشناسی برگزار می‌کند و تیم‌های تحقیقاتی مختلفی را به کار می‌گیرد اما متهم به اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده می‌شود.



وزیر دادگستری در ادامه گفت : رئیس جمهور از هیئت دولت خواسته است تا از خود سانسوری پرهیز کنند و هر چه را که به نفع مصالح کشور می‌باشد بی پروا بازگو نمایند.



وی همچنین به روند پیگیری پرونده هسته‌ای اشاره کرد و اظهار داشت : ایران در مسیر پرونده‌ هسته‌ای در آستانه رسیدن به قله است و این مهم با مقاومت‌های کارشناسی شده و اسلامی محقق شده است.



غلامحسین الهام متذکر شد : در بعد سیاست خارجی و به خصوص مسئله هسته‌ای تحلیل‌های کارشناسانه تا به امروز به نتیجه رسیده است ولی عده‌ای وانمود می‌‌کنند که رئیس جمهور با استخاره و شیر یا خط یا روش‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌کند.



وی به سفرهای استانی هیئت دولت اشاره کرد و عنوان داشت : دولت اکنون با سفر به تمام نقاط کشور با مشکلات به خوبی آشنا شده است و می‌تواند به درستی برای کشور برنامه‌ریزی داشته باشد.