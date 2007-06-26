به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری که صبح روز در همایش قوه‌ قضاییه و حقوق شهروندی که به مناسبت هفته‌ قوه قضاییه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: این همه خیانت بس است، شما به دنبال چه هستید،اگر خیال می ‌کنید که می ‌توانید ملت فلسطین را به سران استکبار بفروشید، تصورتان اشتباه است، با این اقدامات‌ خشم ملت‌ها را برافروخته و حمایت ملت ‌ها را از دست می ‌دهید.

وی افزود: امروز شما کشور های استکباری مردم فلسطین را با سیاست ‌های استکبارگرانه آواره کرده ‌اید و دائم جوانان این کشوررا به شهادت می ‌رسانید، یک مشت بی ‌آبرو را در این سرزمین جمع کرده‌ و بر جان و مال مردم فلسطین مسلط کرده‌اید.

رئیس جمهوری ادامه داد: اکنون باید بدانید که ملت‌ های منطقه بیدار شده‌ اند و خیانت‌ های شما را با مشت‌ های گره کرده جواب می ‌دهند و اجازه نخواهند داد که خائنین بر این کرسی ادامه‌ فعالیت دهند و فعالیت‌ شان دوام داشته باشد. راه ‌حل مساله فلسطین عدالت و توجه به کرامت انسانی مردم فلسطین است.

رئیس جمهوری درادامه به برخی کشورهای منطقه نیز توصیه کرد که بدنبال جلب رضایت استکبار نباشد و به فکر کمک به ملت فلسطین باشند و خود را در خیانت‌های اشغالگران فلسطین سهیم نکنند.

دکتر احمدی نژاد خطاب به سردمداران زور گفت: توجه داشته باشید که دوران زورگویی، تهدید و تحمیل به ملت ها به پایان رسیده است و خیال نکنید که اگر چند نفر در یک شهر جمع بشوند و تصمیم بگیرند می‌ توانند مساله فلسطین را حل کنید.

رئیس ‌جمهور خطاب به اشغالگران گفت: شما باید حقوق و کرامت انسانی مردم فلسطین را به رسمیت بشناسید و این راه ‌حل مساله فلسطین است. هرچه بیشتر جنایت کنید و بیشتر مردم فلسطین را سرکوب کنید خودتان را به سقوط نزدیک ‌تر می ‌کنید و گام‌های بلندتری را به سمت نزدیک شدن به مرگ برمی ‌دارید.

وی یادآور شد: چندی پیش در یک سخنرانی گفتم که اگر حمله ‌ای به لبنان شود شمارش معکوس اضمحلال قدرت‌های زورگو آغاز می ‌شود. آنها دور هم جمع شده ‌اند و این حرف را محکوم کرده و در این ارتباط قصد صادر کردن بیانیه داشتند، که چرا یک نفر گفته شمارش معکوس اضمحلال قدرت‌های زورگو شروع شده است.



احمدی نژاد ادامه داد :‌ما به آنها می گوییم اگر چشم و گوش شما بسته است در حال حاضر همه‌ دنیا می ‌بینند که شما در حال غرق شدن هستید و کار شما تمام است، حرکت در راستای عدالت آغاز شده است، اکنون جهانیان مطالبه عدالت دارند و هر کس با این رودخانه خروشان ملت‌ ها همراهی کند پیروز و جاودانه است و هرکس از این رودخانه دور بیافتد دچار مشکل خواهد شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت ‌های خود، اظهار داشت: امروز مدعیان دموکراسی و مردم ‌سالاری حق ملت‌ ها را تضییع می ‌کنند و آرای مردم و کشورها را اگر برخلاف منافع ‌شان باشد زیر سوال می‌ برند. تمام توان خود را به کار می ‌گیرند تا نوکران دست ‌نشانده خود را بر مردم مسلط کنند. آن‌ها در فلسطین سعی کرده‌ اند که دست ‌نشانده‌های خود را از صندوق آرای مردم فلسطین بیرون آورند و در این راستا مردم فلسطین را تحت فشار قرار داده ‌اند، ولی مردم فلسطین با پایداری و هوشیاری و ایمان به خدا دست به انتخاب زد و حکومت دلخواه خود را انتخاب کرد.

احمدی ‌نژاد گفت : امروز می ‌بینیم که مخالفین مردم فلسطین در برابر دولت برآمده از آرای مردم فلسطین چه می ‌کند؛ این دولت را خلع و درصدند تا افرادی که خود می ‌خواهند، بر مردم فلسطین حاکم کنند. ما به آنها می ‌گوییم؛ دوران این اقدامات به پایان رسیده است، این اقدام شما دور از کرامت انسانی است، امروز شما به پایان خط رسیده ‌اید و وضعیت فلسطین بیانگر این موضوع است.

دست‌ اندازان به بیت ‌المال، مخدوش‌ کنندگان حقوق اجتماعی هستند

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به دست اندازان بیت المال اشاره کرد و گفت: دست‌ اندازان به بیت ‌المال، مخدوش‌ کنندگان حقوق اجتماعی و افرادی که ثروت عمومی جامعه را با امتیاز ویژه و روشهای خاص در اختیار نزدیکان و دوستان خود قرار می ‌دهند، حق برخورداری از کرامت انسانی را ندارند.

وی افزود: ماموریت اصلی قوه قضاییه، حرکت در مسیر اجرای عدالت و برپایی آن است، زیرا سخت‌ ترین مرحله ایجاد جامعه اسلامی، برپایی عدالت است و امروز فضای عمومی جامعه، فضای عدالت است.

رئیس جمهوری همچنین برخورداری از کرامت انسانی، ایمان زلال و حرکت در مسیر توحید، حق حیات و برپایی عدالت در محیط اجتماعی را از مهمترین حقوق شهروندان عنوان کرد و گفت: حفظ کرامت و حرمت انسانها نخستین حق متقابل انسانها است و باید باور کنیم انسان موجودی قابل تکریم است.

دکتر احمدی ‌نژاد افزود: اگر این باور در جامعه انسانی، شهروندان و مسوولان ایجاد شود همه بهتر می ‌توانیم، روابط خود را تنظیم و تعاملات را برقرار کنیم.

وی گفت: متاسفانه امروز دستهای فراوانی در کار است تا کرامت انسانی را تضییع کند و انسان را از حقوق قطعی ‌اش باز دارد. در دنیا شبکه ‌های گسترده با طراحی ‌های پیچیده فکری، سیاسی و تبلیغاتی در صددند مانع حیات طیبه اسلامی بشری شوند و با دروغ و گناه انسانها را منحرف می ‌کنند.

رئیس جمهوری تاکید کرد: حاکمان جامعه باید فضای عمومی و محیط اجتماعی را از اینگونه دخالتها، شیطنت‌ ها و تهاجم ‌های خانمان ‌برانداز پاک کنند.

دکتراحمدی ‌نژاد، برپایی عدالت در اجتماع را از دیگر حقوق شهروندان و انسانها خواند و گفت: عدالت پایه محبت، مهرورزی و امنیت پایدار است. در موضوع عدالت یکی از مهمترین ارکان، حرمت بیت‌ المال است که اهمیت فراوانی دارد.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حقوق اجتماعی بر حقوق فرد ارجحیت دارد ادامه داد: در تعارض بین حقوق اجتماعی و حقوق فردی، باید حق را به حقوق اجتماعی داد.

کسانی که منافع عمومی را برای منافع شخصی خود پایمال می ‌کنند دیگر آبرو ندارند و کرامت انسانی در مورد آنها بی ‌معنا است. کرامت جامعه بشری اقتضا می ‌کند که دست‌ اندازان به این کرامت بی ‌آبرو شوند و وقتی کسی به حقوق عمومی تجاوز می ‌کند باید شدت با او برخورد کرد.

رئیس جمهوری همچنین آموزش و ترویج حقوق شهروندی و همچنین دعوت به اجرای عدالت را از دیگر حقوق شهروندان نسبت به مسوولان اعلام کرد.