چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد به همت کانون فرهنگی هنری مساجد استان گلستان برگزار می شود.

این جشنواره ۱۸ اسفندماه برگزار شده و علاقه مندان می توانند آثار خود را در فاصله از ۶ آذر تا ۲۵ بهمن به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

پوستر چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد صبح پنج شنبه با حضور استاندار گلستان رونمایی شد.

استاندار گلستان در این آیین اظهار کرد: هزینه در بخش هنری، هزینه کرد در بخش های دیگر را کاهش می دهد.

هادی حق شناس افزود: برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد در گلستان اقدامی ارزشمند بوده و موضوعات انتخاب شده تامل برانگیز و موثر است و در ارتقا کیفیت زندگی نقش موثری دارد.

وی بیان کرد: گلستان استانی غنی در سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و منابع انسانی است و بزرگان زیادی از این استان در گذشته های دور و نزدیک به عرصه ملی معرفی شده اند.