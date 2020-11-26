به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی امروز (پنجشنبه، ششم آذرماه) در آئین بهره‌برداری رسمی از نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت کشور در غرب کارون که از طریق ویدئوکنفرانس با فرمان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری انجام شد، با بیان این مطلب افزود: در منطقه غرب کارون حدود ۷۰ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در زیر زمین وجود دارد که بیشتر آن ذخایر مشترک است و هر تلاشی برای تسریع برداشت از این منابع گامی رو به جلو به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه با بهره‌مندی از تجارب سال‌های گذشته، می‌توان با روش‌هایی بدیع، حرکت در مسیر توسعه میدان‌ها به ویژه میدان‌های مشترک را شتاب بخشید، گفت: یکی از این روش‌ها احداث واحد پیش‌ساخته سریع‌الاحداث فرآورش نفت با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه است که برای نخستین بار در میدان آزادگان جنوبی ساخته شده است و قابلیت توسعه تا ۸۰ هزار بشکه را دارد. این واحد در قالب دو ردیف ۲۵ هزار بشکه‌ای فعالیت می‌کند و توسط ۳۵ حلقه چاه آزادگان جنوبی تغذیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ساخت این واحد را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و در کمتر از یکسال از ویژگی‌های آن عنوان کرد و ادامه داد: برای ساخت واحدهای مشابه در کشور، به حدود پنج سال زمان نیاز است، همچنین به‌واسطه نوع قرارداد متمایز این پروژه، می‌توان با نرخ‌های متعارف قیمت نفت، حدود میلیارد دلار درآمدزایی داشت به‌نحوی که کل هزینه پرداختی در طول یکسال کمتر از ۲۵ میلیون دلار باشد.

دهقانی گفت: ساخت این واحد به‌واسطه ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد، به ایجاد یک راهبرد و سیاست جدید در نفت منتهی شده است و امیدواریم در آینده با ارتقای توان داخل شاهد ساخت واحدهای پرشمار از این دست باشیم.

وی در پایان از همکاران خود در شرکت متن، سرمایه‌گذار خارجی طرح و دیگر دست‌اندرکاران ساخت و بهره‌برداری از این واحد فرآورشی قدردانی کرد.