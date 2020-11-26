محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در بیمارستانهای یزد طی هفته گذشته به هزار و ۲۰۰ نفر هم رسیده بود، اظهار داشت: اکنون آمار بستری‌ها تقریباً به نصف رسیده و در حال حاضر ۷۴۸ نفر در بیمارستان ها بستری هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه آمار فوتی های کرونایی نیز طی دو هفته اخیر بسیار نگران کننده و روزانه بین ۱۳ تا ۲۲ نفر متغیر بود، عنوان کرد: آخرین آمار فوتی های کرونایی یزد به هشت نفر رسیده است.

نوری شادکام همچنین از بستری ۱۷۰ بیمار مشکوک به کرونا در بخش مراقبت های ویژه خبر داد و بیان کرد: در هفته اخیر آمار بستری های کرونایی در بخش مراقبت های ویژه به زیر ۲۰۰ نفر نرسیده بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: امیدواریم مردم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به عبور یزد از بحران کرونا کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه یزد با توجه به جمعیت، طی دو هفته اخیر در سطح کشور جایگاه اول در زمینه میزان ابتلا و فوتی ها را به خود اختصاص داده بود، افزود: امیدواریم با رعایت شیوه نامه ها، شاهد کاهش روزافزون آمار مبتلایان به این ویروس خطرناک باشیم.

نوری شادکام بر خودداری از شرکت در دورهمی ها، تجمع ها و مراکز پر تردد تاکید کرد و گفت: استفاده صحیح از ماسک و ضدعفونی دستها از مهمترین راه های پیشگیری از ابتلا به کروناست.