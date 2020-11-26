قیمت نفت خام سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نوار رشد قیمت‌های نفت در چند روز اخیر، در معاملات روز پنج‌شنبه پاره شده و قیمت هر دو شاخص مهم نفت خام سقوط کرد.

علی‌رغم کاهش غافل‌گیرکننده میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا که این هفته ۷۵۴ هزار بشکه افت کردند (در حالی که انتظار می‌رفت ۱۲۷ هزار بشکه رشد کنند) و امید به واکسن‌های کرونا که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت موجب معکوس شدن روند پاندمی کرونا و بازگشت تقاضای نفت شوند، قیمت‌های نفت با نگرانی از تشدید شیوع کرونا و وضع محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در روزهای اخیر سقوط کردند.

تا ساعت ۱۲:۳۶ به وقت تهران قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۴۰ درصد یا ۶۸ سنت سقوط کرد و به ۴۷.۹۳ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا هم تا این ساعت ۱.۴۹ درصد یا ۶۸ سنت سقوط کرد و به ۴۵.۰۳ دلار بازگشت.