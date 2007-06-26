مهدی مصطفوی قائم مقام وزیر امور خارجه ، درحاشیه مراسم رونمایی از تمبر روزملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی که پیش از ظهر امروز در تهران برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص مواضع اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با خاویرسولانا اظهار داشت: ما امروز هم همچنان بر مواضع پیشین خودمان پافشاری می کنیم و معتقدیم هیچ دلیلی برای تعلیق غنی سازی وجود ندارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران راه هایی را که منجر به ایجاد اعتماد بیشتر برای طرفین باشد دنبال کرده و همچنان پیگیر این راه هاست.

مصطفوی ادامه داد: ما برای نیل به راه هایی که بتواند راستی آزمایی را عملی سازد تاکید داریم و در مذاکرات آقای لاریجانی هم آمادگی ایران برای همکاری بیشتر جهت پاسخ به رفع برخی ابهامات مطرح شده از سوی آژانس اعلام شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود...