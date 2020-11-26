جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، ​دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پسادکتری در زمینه «مطالعه اثرات ماهیت رندم و احتمالاتی نانوکامپوزیتهای الیافی بر خواص فیزیکی و مکانیکی آنها» را به مدت یک و نیم سال تحصیلی جذب کند.

متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم مربوط که در سایت دانشگاه بخش فرم های معاونت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی قابل دسترسی است، فرصت دارند تا تاریخ ۱۰ آذرماه جاری فرم تکمیل شده و مدارک خود را به آدرس F.rahbar@mail.sbu.ac.ir ارسال کنند.

پژوهشگر موردنظر باید فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی مهندسی سازه و زلزله بوده و از تجربه تحقیقانی مرتبط لازم (پایان نامه، رساله، مقالات علمی معتبر) در زمینه محور پژوهش مذکور برخوردار باشد.