  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی پژوهشگر پسادکتری به مدت یک و نیم سال تحصیلی جذب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، ​دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پسادکتری در زمینه «مطالعه اثرات ماهیت رندم و احتمالاتی نانوکامپوزیتهای الیافی بر خواص فیزیکی و مکانیکی آنها» را به مدت یک و نیم سال تحصیلی جذب کند.

متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم مربوط که در سایت دانشگاه بخش فرم های معاونت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی قابل دسترسی است، فرصت دارند تا تاریخ ۱۰ آذرماه جاری فرم تکمیل شده و مدارک خود را به آدرس F.rahbar@mail.sbu.ac.ir ارسال کنند.

پژوهشگر موردنظر باید فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی مهندسی سازه و زلزله بوده و از تجربه تحقیقانی مرتبط لازم (پایان نامه، رساله، مقالات علمی معتبر) در زمینه محور پژوهش مذکور برخوردار باشد.

کد مطلب 5081223
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها