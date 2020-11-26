۷ بیمار کرونایی در استان سمنان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود آمار بیماران کرونایی در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای پنج شنبه در سراسر استان سمنان هفت بیمار کرونایی دیگر جان خود را از دست دادند که این میزان نسبت به روز گذشته کمتر است اما همچنان نشان از تاخت و تاز بی محابای کرونا در سطح این استان دارد.

آمارها نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای روز پنج شنبه ۳۹۶ نفر به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده و ۲۴۸ مورد قطعی کرونا در شهرهای تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود به ثبت رسیده است.

با این حساب مجموع بیماران فوتی کرونا در سطح استان سمنان از ابتدای اسفند ماه سال ۹۸ تا کنون به ۷۲۸ نفر رسیده است.

موارد قطعی کرونا نیز در سطح استان سمنان از ابتدای شیوع بیماری تا کنون به ۱۷ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته و پنج هزار و ۸۴۷ بیمار کرونایی بهبود یافته و دوران نقاهت و سلامتی پس از بیماری خود را می‌گذرانند.

ابتلای مجدد به بیماری کرونا موضوعی است که این روزها کارشناسان و پزشکان آن را مورد تائید قرار داده‌اند همچنین مراقبت از سالمندان و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند در زمره دیگر موضوعاتی است که مردم باید در کنار ضرورت استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات و… مد نظر قرار دهند.