مدیر کل تربیت بدنی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر عباس افزود : این مسابقه قرار است از عصر امروز درمحل دهکده گردشگری غدیر بندرعباس آغاز شود.

مسعود مرشدی گفت : درمسابقه هندبال ساحلی آسیایی سه تیم ژاپن و پاکستان و ایران به رقابت می‌پردازند و از میان آنها یک تیم برای شرکت در مسابقه‌های جام‌جهانی که در اسپانیا برگزارمی‌شود ، انتخاب خواهد شد .

وی تاکید کرد : هدف از برگزاری مسابقه‌های هندبال ساحلس آسیایی در هرمزگان در راستای فراهم‌سازی زمینه‌های لازم حضور جوانان هرمزگانی درعرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

مسابقات انتخابی جام جهانی هندبال تا هشتم تیر ماه ادامه دارد .