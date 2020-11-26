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۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۷

استاندار زنجان:

طرح شهید قاسم سلیمانی با همکاری سپاه زنجان با قوت اجرا می شود

طرح شهید قاسم سلیمانی با همکاری سپاه زنجان با قوت اجرا می شود

زنجان-استاندار زنجان،به طرح شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری سپاه استان زنجان با قوت بیشتری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، به طرح شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری سپاه استان زنجان با قوت بیشتری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه زنجانی‌ها در رعایت بهداشت فردی و اجتماعی عملکرد خوبی دارند، اظهار کرد: در محدودیت‌های کرونایی اصناف زنجان همکاری خوبی دارند.

استاندار زنجان، با بیان اینکه کادر درمانی در ۹ ماه گذشته با جان و دل کار کردند، گفت: این استان چهار شهید کرونایی دارد.

حقیقی با بیان اینکه استان زنجان در تامین اقلام بهداشتی و ماسک به خود کفایی رسیده است، گفت: این استان به استان‌های دیگر هم ماسک و مواد ضدعفونی کننده ارسال می‌کند.

وی ابراز داشت: روزانه ۶۰۰ هزار عدد ماسک هزار تومانی و بیش از سه هزار ماسک هزار و ۳۰۰ تومانی دراستان تولید می‌شود.

استاندارزنجان، گفت: دراستان زنجان ۱۲ واحد تولیدی در تولید مواد ضدعفونی کننده و شوینده فعالیت می‌کنند.

حقیقی با بیان اینکه به هر اندازه که تقاضا باشد ماسک وجود دارد، تاکید کرد: ماسک یک هزار و ۳۰۰ تومانی در ۱۴۰ داروخانه استان به وفور عرضه می‌شود.

وی ابراز کرد: زنجانی‌ها در یوم العباس کمک‌های مومنانه را به خوبی انجام دادندو اگر این مراسم برگزار می‌شد فاجعه بسیار بزرگ کرونایی را شاهد بودیم.

کد مطلب 5081316

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