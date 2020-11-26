اجرای زیرساخت های فناورانه در پایانه جدید مسافری فرودگاه کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی صبح پنجشنبه ۶ آذر با حضور غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش از پایانه مسافری در حال ساخت فرودگاه بین المللی کیش که بیش از۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد بازدید کرد.

نعمت الله ترکی در این بازدید، حمایت های وزارت راه و شهرسازی و تلاش سازمان منطقه آزاد کیش برای تکمیل طرح پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با مدیریت شایسته مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش و همکاران فعال این سازمان امروز شاهد پیشرفت قابل توجهی در روند ساخت این پایانه هستیم.

وی افزود: با انجام تحقیقات و مطالعاتی در خصوص سیستم «بی. آی. ام»(یکی از فناوری های به روز و جدید باکاربری گسترده در دنیا ) درساخت پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش این منطقه به نمونه موفق ملی برای اجرای طرح های فناورانه تبدیل می شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان این که در بدو ورود غلامحسین مظفری به این منطقه به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، پایانه مسافری فرودگاه کیش ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت افزود: خوشبختانه امروز این طرح با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به فعالیت خود ادامه می دهد.

نعمت الله ترکی بیان داشت: تمام تجهیزات و امکانات مورد نیاز پایانه مسافری خریداری شده و با تلاش شبانه روزی و مدیریت مدبرانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید.

ترکی با اشاره چالش جدی تامین منابع پیش بینی شده جهت اجرای طرح به مبلغ ۳هزار میلیارد تومان درسال گذشته گفت: با استقرار شرکت های دانش بنیان با تخصص فنی و مهندسی در مرکز نوآوری کیش و استفاده از فناوری های جدید هزینه ساخت این طرح ۵۰ درصد کاهش یافت و هزینه اتمام ساخت پایانه مسافری فرودگاه کیش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی اجرای طرحی در قالب ورود به «بازار سرمایه و استفاده از اوراق صکوک» را راهکار موثری برای تامین منابع مالی ساخت پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش برشمرد و عنوان کرد: این طرح باید در قالب مدلی کارآمد درطرح های کلان سطح کشور اجرایی شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از طرح های اجرایی در منطقه آزاد کیش سیستم بی. آی. ام (مدل سازی اطلاعات ساخت) در پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش است که این مهم با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شده است.

نعمت الله ترکی تصریح کرد: تحقق اجرای طرح های ملی با مشارکت و جذب جوانان خلاق و توانمند موجب پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور می شود و این امر بیانگر وجود تخصص در مجموعه مراکز علمی ایران است.

ترکی اظهار داشت: فراهم شدن زمینه های تبادل نظر علمی، پژوهشی و تخصصی میان طرح های در حال ساخت و شرکت های دانش بنیان سبب پیشرفت و توسعه طرح ها و کاهش ۲۰درصدی تامین تجهیزات خارجی و اتکا به تولیدات داخلی در این منطقه شده است.

پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت پذیرش ۶ میلیون مسافر درسال و امکان ارائه خدمات مطابق با استانداردهای بین المللی ، مجهز به ۱۳ دستگاه پله برقی، ۱۲ دستگاه آسانسور و ۶ دستگاه پل تلسکوپی است که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید