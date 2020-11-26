شهرخودرو برابر صنعت نفت متوقف شد/ پنالتی به فریاد آبادان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با دیدار تیم‌های فوتبال شهرخودرو و صنعت نفت در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد پیگیری شد که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید.

در این بازی که دو تیم نیمه اول را با تساوی بدون گل به رختکن رفتند، معراج پورتقی در دقیقه ۸۲ برای شاگردان سیدمهدی رحمتی گل زد. در حالی که این دیدار به وقت‌های اضافه رسیده بود تیم صنعت نفت در دقیقه ۹۴ صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را طالب ریکانی به گل تساوی تبدیل کرد.

شهرخودرو با این تساوی ۴ امتیازی شد و صنعت نفت هم به امتیاز ۴ رسید.