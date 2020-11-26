  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۷

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

شهرخودرو برابر صنعت نفت متوقف شد/ پنالتی به فریاد آبادان رسید

شهرخودرو برابر صنعت نفت متوقف شد/ پنالتی به فریاد آبادان رسید

دیدار تیم های فوتبال شهرخودرو و صنعت نفت در هفته سوم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با دیدار تیم‌های فوتبال شهرخودرو و صنعت نفت در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد پیگیری شد که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید.

در این بازی که دو تیم نیمه اول را با تساوی بدون گل به رختکن رفتند، معراج پورتقی در دقیقه ۸۲ برای شاگردان سیدمهدی رحمتی گل زد. در حالی که این دیدار به وقت‌های اضافه رسیده بود تیم صنعت نفت در دقیقه ۹۴ صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را طالب ریکانی به گل تساوی تبدیل کرد.

شهرخودرو با این تساوی ۴ امتیازی شد و صنعت نفت هم به امتیاز ۴ رسید.

کد مطلب 5081404
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه