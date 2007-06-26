به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال حضور در مسابقات فوتبال غرب آسیا را برای سنجش توانایی های حسن رودباران در نظر گرفته بود. از آنجائیکه رودباریان در این رقابت ها عملکردی درخشان از خود برای جای گذاشت و با توجه به رکوردش در حفظ دروازه تیم ملی از وی به عنوان دروزاه بان اصلی تیم کشورمان در مسابقات جام ملت های آسیا یاد می کنند و حتی شماره یک تیم ملی نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

از سوی دگیر کادر فنی تیم ملی برای استفاده از توان تمامی بازیکنان در نظر دارد در فهرست 23 نفره خود برای حضور در مسابقات جام ملت های آسیا اسامی دو دروازه بان را اعلام کند که در این بین شانس وحید طالب لو بیش از سید مهدی رحمتی است. طالب لو که پیراهن شماره 22 تیم ملی را در جام ملت ها بر تن خواهد کرد. دروازه بان دوم تیم ملی خواهد بود و رحمتی به عنوان بازیکن رزرو کاروان تیم ملی را در مالزی همراهی خواهد کرد.