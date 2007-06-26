به گزارش خبرگزاری مهر، امسال جشنواره صنعت چاپ با اجرای برنامه های متعددی که از جمله آنها می توان به تجلیل از ایثارگران صنعت چاپ ، جشن بزرگ کارگران صنعت چاپ ، تجلیل از پیشکسوتان، برنامه های فرهنگی ورزشی خانواده های صنعت چاپ ، نشست های تخصصی و ... اشاره کرد، در سراسر کشور برگزار می شود.

به همین منظور دبیرخانه دائمی جشنواره صنعت چاپ برای دریافت پیشنهادات، طرح ها و برنامه ها اعلام آمادگی کرده و از دست اندرکاران صنعت چاپ درخواست همکاری دارد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و همکاری برای مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ها با دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس حاصل کنند.