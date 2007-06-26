به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با هدف تنظیم فعالیت هیئتهای شرعی بانکها جهت اطمینان از تعهد بانکهای اسلامی به انجام فتاوای هیئتها برگزار می شود .

شخصیتهای جهان اسلام متشکل از فقها، اساتید دانشگاهها و متخصصان اقتصاد از کشورهایی نظیر پاکستان، مالزی، مصر، عربستان، سوریه، سودان و ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهند داشت .

بررسی معیار زکات در مؤسسات مالی، معیار غرر و جهالت فاحش باطل کننده قراردادها، ضابطه های تعامل با موقوفات ، معیار حوادث غیر منتظره و تأثیر آن بر عقود و معیار پاکسازی سهام مختلط با حرام از جمله موضوعات مورد بحث در هجدهمین اجلاس "هیئتهای شرعی مؤسسات مالی اسلامی" عنوان شده است .