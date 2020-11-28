تشدید سامانه بارشی از امروز در کرمانشاه

جلیل بالایی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های سازمان هواشناسی بارش‌ها تا روز دوشنبه (۱۰ آذر) ادامه خواهد داشت و به تناوب سبب بارندگی در نواحی غربی و نیمه جنوبی استان خواهد شد.

وی با اشاره به صدور وضعیت نارنجی و پیش بینی بارش ۶۰ میلی متری در استان کرمانشاه، بیان کرد: این بارش‌ها سبب ایجاد آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب خواهد شد از این رو دستگاه‌های خدمات‌رسان باید امکانات و تجهیزات را در مناطق و محلات مسیل‌ها، رودخانه‌ها به ویژه مناطق دارای سکونت مستقر کنند و در آمادگی لازم باشند تا در صورت بروز مشکل سریعاً خدمت رسانی را آغاز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه این سامانه همراه با رعد و برق و بارش تگرگ خواهد بود، تصریح کرد: این سامانه در شهرستان‌های صحنه، هرسین، اسلام آباد، دالاهو و گیلان غرب از شدت بارش بیشتری برخوردار است و پیش بینی می‌شود در این مناطق بارش بین ۸۰ الی ۹۰ میلی متر به ثبت برسد.