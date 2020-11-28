اجرای «گردشگری ایمن» در ۳ استان مرکزی کشور در دستور کار است

سیدحسن قاضی عسگر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنعت گردشگری اصفهان بیشترین خسارت را با شیوع کرونا دید، اظهار داشت: شیوع کووید ۱۹ به ما اثبات کرد که در آیندهپژوهی و برنامهریزیهای آینده بر عوامل مؤثر صنعت گردشگری استان اصفهان متمرکز شویم.
وی با اشاره به برگزاری ویدئوکنفرانس بین استانهای اصفهان، فارس و یزد در خصوص توسعه صنعت گردشگری تصریح کرد: استانهای یزد، فارس و اصفهان به مثلث طلایی گردشگری ایران شهرت دارند و مقرر شد مقدمات «گردشگری ایمن» در این سه استان فراهم شود.
گردشگری ایمن؛ عبور از چنبره کرونا
معاون اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تهیه پلن و برنامهریزی مدون «گردشگری ایمن» در سه استان یزد، فارس و اصفهان گفت: در آینده نزدیک استانداران یزد، فارس و اصفهان در استان یزد جلسهای در همین موضوع برگزار خواهند کرد تا به پروتکلهای نهایی دست یابیم تا اقدامات لازم در سطح هیئت دولت و دستگاههای اجرایی مربوطه انجام شود.
وی شرط اجرایی شدن «گردشگری ایمن» را در سازگاری با کرونا دانست و تصریح کرد: چنانچه شهروندان شرایط زیست پذیری با ویروس کرونا را در سبک زندگی نهادینه کنند میتوان به عملیاتی کردن این طرح امیدوار بود.
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