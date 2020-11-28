  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۷

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

اجرای «گردشگری ایمن» در ۳ استان مرکزی کشور در دستور کار است

اجرای «گردشگری ایمن» در ۳ استان مرکزی کشور در دستور کار است

اصفهان-معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مقدمات «گردشگری ایمن» در سه استان فارس، یزد و اصفهان فراهم شده تا مرهمی حداقلی بر زخم عمیق کرونا بر پیکر گردشگری ایران شود.

سیدحسن قاضی عسگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنعت گردشگری اصفهان بیشترین خسارت را با شیوع کرونا دید، اظهار داشت: شیوع کووید ۱۹ به ما اثبات کرد که در آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی‌های آینده بر عوامل مؤثر صنعت گردشگری استان اصفهان متمرکز شویم.

وی با اشاره به برگزاری ویدئوکنفرانس بین استان‌های اصفهان، فارس و یزد در خصوص توسعه صنعت گردشگری تصریح کرد: استان‌های یزد، فارس و اصفهان به مثلث طلایی گردشگری ایران شهرت دارند و مقرر شد مقدمات «گردشگری ایمن» در این سه استان فراهم شود.

گردشگری ایمن؛ عبور از چنبره کرونا

معاون اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تهیه پلن و برنامه‌ریزی مدون «گردشگری ایمن» در سه استان یزد، فارس و اصفهان گفت: در آینده نزدیک استانداران یزد، فارس و اصفهان در استان یزد جلسه‌ای در همین موضوع برگزار خواهند کرد تا به پروتکل‌های نهایی دست یابیم تا اقدامات لازم در سطح هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام شود.

وی شرط اجرایی شدن «گردشگری ایمن» را در سازگاری با کرونا دانست و تصریح کرد: چنانچه شهروندان شرایط زیست پذیری با ویروس کرونا را در سبک زندگی نهادینه کنند می‌توان به عملیاتی کردن این طرح امیدوار بود.

کد مطلب 5082026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها